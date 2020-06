Vacances au Portugal : possible cet été ? Frontières, plages, mesures, ce que l'on sait

Le Portugal attend une décision commune de l'Europe pour rouvrir ses frontières. Vous prévoyez de vous rendre à Lisbonne, Porto ou aux Açores cet été ? Retrouvez le dispositif mis en place dans le pays afin de relancer le tourisme tout en endiguant la propagation du coronavirus.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Plages

Avions

Le Portugal arrivera-t-il à sauver sa saison touristique en juillet-août en accueillant des touristes étrangers dont de nombreux Français ? C'est la question cruciale qui se pose ce pays de la Péninsule Ibérique qui compte à ce jour plus de 31 000 cas de Covid-19 pour 1 350 décès depuis le début de l'épidémie. Si l'on compare les chiffres avec sa voisine l'Espagne qui a été l'un des pays les plus touchés par le coronavirus en Europe et dans le monde, le Portugal a mieux résisté à la vague du Covid-19 et poursuit son déconfinement progressif avec la mise en place de nombreuses mesures d'hygiène et de distanciation sociale.

Au Portugal, le secteur du tourisme est à l'arrêt complet depuis le début du confinement mi-mars. Si les ressortissants portugais installés en France ont déjà été assurés de pouvoir se rendre au Portugal pour voir leur famille et profiter de leur résidence secondaire, il n'en était pas aussi sûr pour les Français souhaitant s'y rendre en vacances cet été. Interrogé par Le Figaro, Jean-Pierre Pinheiro, directeur de l'office du tourisme du Portugal, a confirmé que le pays se tenait prêt à accueillir les touristes. Il explique : "Les aéroports ne sont pas fermés pour les vols arrivant de l'UE, notamment de la France, mais ils sont restreints aux conditions imposées par les autorités françaises". A ce sujet, Edouard Philippe a affirmé lors de la présentation du plan de déconfinement qu'une une décision commune concernant la réouverture des frontières en Europe sera prise avant le 15 juin prochain.

"Le système de santé du Portugal réagit bien et c'est très important pour nous d'être capables d'accueillir du monde", a souligné fin mai le ministre des Affaires étrangères, détaillant les mesures qui vont être prises comme le relevé des températures de chaque passager à leur arrivée à l'aéroport. Aucune mesure de quarantaine ne sera en revanche mise en place cet été.

Au Portugal, les restaurants, bars et commerces de plus de 400 mètres carrés sont autorisés à rouvrir mais en respectant de strictes règles sanitaires (50% de la capacité d'accueil, fermeture à 23h...). Le déconfinement s'est produit par phase : le 4 mai, les petits commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure ou les concessions automobiles. Les salons de coiffure ne reçoivent que sur rendez-vous et les masques ou visières de protection sont obligatoires dans les transports et magasins, sous peine d'une amende de 350 euros. Le 18 mai, c'était au tour des bars et restaurants. Les théâtres et cinémas, mais aussi les grands centres commerciaux ont suivi le 1er juin. Le gouvernement a également mis en place un label "Clean & Safe", qui permet de garantir des précautions d'hygiène prises par les établissements labellisés. Plus de 4000 établissements auraient déjà demandé leur label afin d'être aux normes et de rassurer les touristes au moment de la réouverture des frontières.

Le Portugal a mis en place un plan d'occupation des plages pour permettre aux locaux comme aux touristes de s'y retrouver : il faudra respecter une distance de 3 mètres entre chaque famille ou groupe, et une jauge sera à respecter. Afin de ne pas se déplacer pour rien, une application "Info Praia" permet d'avoir un aperçu de l'occupation des plages en temps réel. Les plages auront un indicateur : vert, la plage est occupée à moins de 33% et est accessible, jaune, c'est encore possible de se déplacer, rouge, la plage est saturée.

La plupart des compagnies aériennes ont confirmé qu'elles reprendront les vols vers le Portugal dès le mois de Juillet. C’est notamment le cas de Transavia, d'EasyJet ou de Ryanair. Les vols en provenance et en direction de l'Union européenne sont encore suspendus jusqu'au 15 juin, comme la frontière terrestre avec l'Espagne. Des exceptions pourront s'appliquer puisque les Açores demandent par exemple a présentation d'un test de dépistage négatif du Covid-19 avant de prendre l'avion.