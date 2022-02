Voyage au Maroc et Covid : frontières ouvertes, conditions d'entrée, les infos

Alors que le Maroc a rouvert ses frontières, les voyageurs doivent présenter un pass vaccinal et un test PCR négatif de moins de 48 heures.

[Mis à jour le 8 février 2022 à 11h41] Après plus de deux mois de fermeture suite à l'apparition du variant Omicron, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes le 7 février 2022. Pour entrer sur le territoire marocain, les voyageurs doivent cependant présenter un pass vaccinal et un test PCR négatif de moins de 48 heures, selon un communiqué du gouvernement.

A l'arrivée au Maroc, il sont soumis à un test antigénique rapide et des tests PCR aléatoires sont effectués sur des groupes de passagers. Les voyageurs testés positifs devront s'isoler dans leur lieu de résidence. Le Maroc étant sur la liste orange de la France, seuls les voyageurs vaccinés pourront s'y rendre pour des motifs touristiques. Les non-vaccinés devront quant à eux justifier d'un motif impérieux

Les Français (et autres étrangers) non vaccinés de passage au Maroc doivent effectuer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à leur charge, dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités marocaines, avec un test PCR de contrôle au 9e jour.

Le gouvernement marocain a levé le couvre-feu national en vigueur depuis plus d'un an en raison de "l'amélioration de la situation épidémiologique" dans le royaume. Cette décision fait "suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination", explique le gouvernement dans un communiqué

Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert au Maroc. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès, dans le respect de la distanciation physique.

Les vols seront opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) depuis la réouverture des frontières du Maroc le 15 juin par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.