Voyage en Italie : fin de l'état d'urgence le 31 mars, infos et conditions d'entrée

L'état d'urgence actuellement instauré en Italie pour faire face à la pandémie de Covid-19 prendra fin le 31 mars. Quelles sont les restrictions et conditions d'entrée pour les voyages ?

[Mis à jour le 25 février 2022 à 10h53] Les pays sont de plus en plus nombreux à rouvrir leurs frontières et à alléger les restrictions. En Italie, l'état d'urgence en place pour faire face à la pandémie de Covid-19 prendra fin le 31 mars, a annoncé mercredi 23 février le premier ministre italien Mario Draghi. Le but est de "rouvrir tout, le plus vite possible", après plus de deux ans de crise sanitaire.

Les voyageurs de plus de 6 ans qui entrent en Italie depuis la France doivent présenter un pass sanitaire valide et remplir un formulaire de traçabilité (Passenger Locator Form digitali - dPLF) sur le portail en ligne. Le port du masque FFP2 est obligatoire dans tous les moyens de transport.

Figurant parmi les destinations préférées des Français en Europe, l'Italie a rouvert ses frontières aux citoyens européens l'été dernier. Les régions italiennes sont classées en quatre catégories selon le risque de transmission du virus :

Zone rouge pour un risque maximal : Aucune région.

: Aucune région. Zone orange pour un risque élevé : Frioul Vénétie Julienne.

: Frioul Vénétie Julienne. Zone jaune pour un risque modéré : Val d'Aoste, Abruzzes, Piémont, Sicile, Sardaigne, Pouilles, Calabre, Emilie-Romagne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Toscane, Vénétie, provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

: Val d'Aoste, Abruzzes, Piémont, Sicile, Sardaigne, Pouilles, Calabre, Emilie-Romagne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Toscane, Vénétie, provinces autonomes de Trente et de Bolzano. Zone blanche pour un risque réduit : Toutes les autres régions.

L'Italie a supprimé la quarantaine pour les voyageurs français. Pour aller passer un week-end ou des vacances à Rome, Venise, dans les Pouilles ou ailleurs, il suffit désormais de présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique réalisé moins de 48h avant le voyage, et de se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale.

En plus de la présentation d'un pass vaccinal valide, tous les voyageurs souhaitant voyager en Italie doivent remplir un formulaire de localisation (Passenger Locator Form digitali - dPLF). Ce formulaire doit être rempli sur le portail en ligne. Le formulaire papier (modèle téléchargeable en PDF) ne devra être utilisé qu'en cas de difficulté technique.

Depuis début août, un pass sanitaire baptisé Green Pass comportant soit un certificat de vaccination, soit la preuve d'une guérison après avoir contracté le Covid-19 ou un test négatif est obligatoire pour manger à l'intérieur dans les restaurants ou entrer dans les musées. Ce document est délivré par les autorités sanitaires locales italiennes. Il restera valable 6 mois pour les individus vaccinés ou guéris de du Covid-19 ou bien 48h pour ceux qui présentent un test PCR ou antigénique négatif au coronavirus.

Les Italiens peuvent à nouveau se rendre au restaurant, cinéma ou théâtre, sous certaines conditions en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent. Bars et restaurants sont autorisés à servir en intérieur et en terrasse.

Les bords de mer italiens sont accessibles. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

Les grands aéroports italiens ont rouvert leurs portes aux voyageurs. À Rome, l'aéroport de Fiumicino accueille quotidiennement une vingtaine de vols. Le second aéroport de la capitale, Ciampino a repris du service avec notamment Ryanair et EasyJet. Si vous souhaitez vous rendre dans les îles italiennes, sachez que la Sicile et que la Sardaigne accepte les vols internationaux