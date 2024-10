Oubliez Barcelone et les touristes, cette ville est idéale à voir en automne. Il y fait chaud et tout peut être visité à pied

L'automne est la saison idéale pour s'offrir une escapade dans une ville du sud de l'Europe. Laissez-vous tenter par cette destination qui regorge de trésors à découvrir à pied.

Quand les premiers frimas de l'automne pointent le bout de leur nez, difficile de résister à l'appel du sud. Fuir la grisaille pour retrouver le soleil et des températures plus clémentes, voilà un programme alléchant pour un week-end ou une semaine de vacances. C'est aussi la basse saison, synonyme de prix plus doux pour les billets d'avion et les hôtels. Sans parler des sites touristiques qui se visitent sans file d'attente interminable...

Barcelone est une valeur sûre pour un week-end au soleil. La cité catalane a de nombreux atouts à commencer par ses plages. Problème, elle attire son flot de touristes toute l'année et puisque l'automne n'est pas le meilleur moment pour faire trempette, nous vous proposons de mettre le cap plus au sud pour découvrir une autre facette de l'Espagne !

L'atout charme de notre destination du jour, c'est tout d'abord sa taille humaine. Tout peut se visiter à pied, de la gare aux principaux monuments, en passant par les quartiers typiques. En 15 minutes à peine, on rejoint le centre historique depuis la gare. Les températures oscillent agréablement autour des 20°C en journée, parfait pour déambuler sans souffrir de la chaleur étouffante qui y règne l'été voire même dès le printemps.

Vous l'avez sans doute deviné, parmi les villes à (re)découvrir absolument en cette saison, il en est une qui sort du lot : Cordoue. Nichée au coeur de l'Andalousie, l'ancienne capitale du califat omeyyade a conservé de cette époque fastueuse un patrimoine historique exceptionnel. Son joyau, c'est l'immense mosquée-cathédrale, un chef-d'oeuvre architectural unique au monde. Imaginez une forêt de 850 colonnes de marbre, des mosaïques étincelantes, des voûtes sculptées... Un véritable voyage dans le temps !

Il faut prendre de la hauteur pour admirer Cordoue dans toute sa splendeur. Direction la tour-clocher de la cathédrale et ses 12 étages, l'effort en vaudra la peine. La vue sur l'ensemble de la vieille ville est à couper le souffle. On distingue les toits de l'Alcazar, une autre merveille construite sur les ruines d'une forteresse maure. C'est ici que Christophe Colomb prépara les derniers détails de son premier voyage vers les Amériques.

La meilleure façon de s'imprégner de l'atmosphère de Cordoue reste de flâner dans le dédale de ses étroites ruelles médiévales. Pavées et bordées de maisons blanchies à la chaux, elles invitent à la flânerie. On tombe à chaque coin de rue sur une placette ombragée, une fontaine mauresque ou un patio fleuri. Autant de lieux parfaits pour une pause café, quelques tapas ou un verre de vin, avec modération bien sûr.

A l'automne, la vie culturelle de Cordoue bat son plein. Spectacles, festival séfarade célébrant l'héritage juif, reconstitutions historiques de l'âge d'or musulman... Les festivités ne manquent pas. Côté nature, les jardins luxuriants du palais de l'Alcazar et les rives paisibles du Guadalquivir, le fleuve qui traverse la ville, offrent aussi de jolies balades automnales. De quoi illuminer la grisaille automnale le temps d'une parenthèse enchantée en Andalousie.