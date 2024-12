Ce village est l'un des plus beaux d'Europe, c'est un "petit Santorin" mais il est bien moins cher

De plus en plus comparé à Santorin, ce petit village offre un dépaysement total à seulement 2h de Paris.

On y serpente dans des ruelles pavées entre des maisons blanches, ornées de bougainvilliers aux couleurs éclatantes. Ajoutez-y une majestueuse église aux dômes bleus, des belvédères offrant des vues imprenables sur la Méditerranée, le tout baigné d'une lumière cristalline. Non, vous n'êtes pas sur l'île grecque de Santorin ! Ce petit village, qui pourrait faire songer à la célèbre île grecque, a récemment été élu parmi les plus beaux d'Europe.

Comme sa renommé cousine des Cyclades, ce joyau architectural semble suspendu entre ciel et mer, perché sur une colline qui domine l'horizon. Ses murs blancs contrastent avec le bleu profond de la mer et les teintes vives des fleurs. En déambulant dans le dédale de ses venelles, on découvre un riche patrimoine façonné par les cultures ibère, romaine, musulmane et chrétienne. Le quartier d'El Fornet et ses façades d'azulejos témoignent de l'époque maure, tandis que la rue des pêcheurs rappelle le passé marin du village.

Sur les hauteurs trône l'église Notre-Dame du Secours, connue pour ses tuiles bleues chatoyantes. Depuis les miradors alentour, le regard embrasse la baie, bordée par les montagnes d'Aitana, de Bèrnia et du Puigcampana d'un côté, et ponctuée par la Punta de l'Albir, le Morró de Toix et le Penyal d'Ifac de l'autre. Un panorama à couper le souffle.

Quel est donc ce village enchanteur ? Bienvenue à Altea sur la Costa Blanca espagnole ! D'origine arabe ou grecque, son signifierait "tour de guet" ou "guérir". Élu "plus beau village d'Espagne en 2024" par le National Geographic, Altea est une pépite de la province d'Alicante, à seulement 2h d'avion de Paris.

Le meilleur est toutefois pour la fin : en plus de son charme fou et de ses paysages grandioses, ce "Santorin espagnol" offre des tarifs bien plus doux que son cousin grec. Entre ses boutiques artisanales, ses restaurants au bord de l'eau et ses plages tranquilles, Altea est la destination parfaite pour s'offrir une parenthèse enchantée, le temps d'un week-end ou de vacances ressourçantes à prix réduit. Prêt à succomber à la tentation ?