Pas besoin d'aller en Chine, la plus grande muraille d'Europe est aussi à couper le souffle

On est loin des 8000 kilomètres de la grande muraille de Chine mais ce site encore peu connu réserve de belles surprises.

La Grande Muraille de Chine, prouesse architecturale, est un véritable symbole national. Elle s'étire sur plus de 8 000 kilomètres et témoigne du génie bâtisseur des anciennes dynasties. Pas étonnant qu'elle figure en tête de liste des sites incontournables d'un voyage en Chine et attire chaque année des millions de visiteurs...

Mais saviez-vous qu'il existe en Europe une muraille encore relativement intacte et peu connue ? Une chose est sûre, vous y verrez bien moins de monde qu'a l'approche de la Grande Muraille ! Ne vous y trompez pas, elle ne rivalisera pas avec le monument chinois. D'ailleurs, elle ne mesure que 8 petits kilomètres de long... Cela en fait tout de même la plus longue d'Europe encore debout dans cet état.

Pour la visiter, cap sur Badajoz, cité médiévale du sud-ouest de l'Espagne ! Juchée à la frontière portugaise, cette ville comporte des murailles edifiées à partir du IXe siècle sous domination maure puis remaniée au fil des siècles. On y serpente entre les portes et les tours bien sauvegardées. Chaque pan de mur raconte un chapitre de l'histoire tumultueuse de la cité, entre influence musulmane et rivalité avec le Portugal voisin.

Le joyau de ce complexe militaire ? L'Alcazaba, citadelle surplombant la ville de ses puissants remparts de terre crue et aux allures de kasbah. Les tours de guet offrent des points de vue privilégiés puisque depuis les hauteurs de ce nid d'aigle, la vue embrasse les méandres du fleuve Guadiana et les plaines alentours selon le magazine espagnol Viajar.

La muraille de Badajoz se compose en réalité de deux enceintes distinctes. La première, médiévale, remonte à l'époque musulmane au IXe siècle. Construite notamment en pisé, elle protégeait la cité alors nommée "Batalyaws". Aujourd'hui, les vestiges de cette muraille primitive se concentrent autour de l'Alcazaba.

C'est au XVIIe siècle qu'une seconde ceinture défensive vient entourer la ville, en réponse aux progrès de l'artillerie. Huit puissants bastions sont érigés, du bastion San Pedro à celui de San Vicente. Les deux murailles finissent par se rejoindre au niveau du semi-bastion San Antonio, créant un complexe défensif unique. En contrebas, un dédale de ruelles pavées et de places ombragées invite aussi à la flânerie ou au repos. Les voyageurs pourront également marcher le long du chemin de ronde, s'attarder à la porte de Palmas et ses ornements Renaissance ou contempler la majesté des bastions San Pedro et San Roque.

Alors, prêt pour une immersion au coeur de cette grande muraille d'Europe ? Badajoz et ses environs regorgent aussi de pépites à découvrir, des ruines romaines de Mérida aux villages blancs typiques de l'Estrémadure. Et le tout, à seulement quelques heures de route depuis Madrid ou Lisbonne ! De quoi vivre un périple inoubliable, sans s'envoler à l'autre bout du monde...