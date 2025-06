Cette île italienne dont personne ne parle est à visiter au moins une fois dans sa vie

Inconnue des touristes étrangers, cette île italienne est un paradis secret encore préservé.

Parmi les quelques 450 îles disséminées au large de la botte italienne, on a tous en tête l'élégante Capri, la volcanique Stromboli ou l'historique île d’Elbe. Au-delà de ces incontournables rivalisant de charme, nous avons déniché ce bout de terre souvent absent des guides classiques pour la simple et bonne raison qu'il offre une immersion totale dans la nature la plus pure, sans infrastructures.

Ce petit paradis est situé tout proche des côtes italiennes et semble pourtant tout droit sorti d'une carte postale tropicale. Ici il n'y a ni routes, ni boutiques, ni hôtels. Vous emporterez avec vous tout le nécessaire. Le paysage est pure, entre falaises abruptes, grottes marines cachées, et petites criques solitaires bordées d'une mer cristalline. Ceux qui aiment la nature, le silence et l'exploration seront ravis.

Pour découvrir ce joyau, on vous emmène sur les îles Pontine, l'une des plus belles escapades au départ de Rome. Ces îles volcaniques dispersées au large de la côte sud du Latium sont un secret bien gardé des locaux : elles demeurent effectivement inconnues des touristes venant de l'étranger.

Palmarola vue du ciel © Matteo Ciani - stock.adobe.com

Si la plus grande île de l'archipel, Ponza, est la plus "touristique" puisqu'elle est le passage obligé depuis les terres et propose de nombreux restaurants de fruits de mer, nous allons nous intéresser à celle que l'on surnomme "la sœur secrète de Ponza" mais aussi "La Forcina" ("Épingle à cheveux") pour sa forme étroite et allongée.

Bienvenue à Palmarola, cette île inhabitée cachée à 10 kilomètres à l'ouest de Ponza. Son paysage est à couper le souffle par sa beauté sauvage, les couleurs de sa mer qui n'ont rien à envier aux Caraïbes et son ambiance d'aventure.

L'île est célèbre pour la beauté de sa faune et de sa flore, caractérisés par la présence du palmier nain méditerranéen, le seul à pousser en Europe, d'un lézard endémique unique au monde (le Podarcis siculus palmarolae) et par la variété de poissons qui se cachent dans ses eaux turquoise : mérous, murènes, homards et poissons multicolores, à explorer en palmes et tuba !

La Cattedrale de Palmarola et ses cavités rocheuses. © Piergiorgio Greco - stock.adobe.com

Ceux qui veulent lézarder au soleil, se baigner et casser la croûte se rendront à "O' Francese", la seule véritable plage de sable de l'île où l'on trouve un petit restaurant saisonnier creusé dans la roche avec vue sur mer.

Vous ne manquerez pas la chapelle au sommet des falaises de San Silverio, dont le saint patron veille sur les vagues depuis son rocher solitaire et La Grottone di Mezzogiorno, une cavité qui reflète d'incroyables jeux de lumière qui ravira les photographes.

Palmarola est une destination idéale pour une excursion d'une journée, surtout si vous cherchez à échapper à la foule. Elle est accessible en 30 minutes de bateau depuis Ponza qui est quant à elle reliée au continent en 1h30 par des traversées au départ de Terracina (à partir de 25 euros).