Pour protester contre le surtourisme, les habitants de cette ville aspergent d'eau les touristes

Ces habitants font tout leur possible pour faire comprendre que les touristes ne sont plus les bienvenus chez eux.

Le surtourisme touche de nombreuses destinations, tout particulièrement en Europe. Conséquences de ce phénomène devenu mondial, les locations de courte durée de type Airbnb ont explosé, transformant de nombreux logements en hébergements touristiques, faisant grimper le prix des loyers et de l'immobilier, et remplaçant les commerces de proximité par des boutiques de souvenirs, restaurants de chaîne ou bars... Ayant le sentiment d'être dépossédés de leur propre ville au profit d'un "parc d'attraction", les locaux ont des réactions de plus en plus virulentes.

Et c'est le cas du deuxième pays le plus visité au monde après la France : l'Espagne. A Barcelone, l'une des villes les plus appréciées du pays, les habitants ont organisé en juin des manifestations massives pour exprimer leur colère. Ils ont même aspergé d'eau les touristes avec des pistolets à eau, tandis que d'autres arboraient des pancartes comme "Barcelone n'est pas à vendre". Les Barcelonais lassés par les foules de vacanciers ont placardé des messages tels que "Tourists go home" sur les murs de la capitale de la Catalogne.

Des Barcelonais arrosent les touristes et les bâtiments avec des pistolets à eau pendant la manifestation. © SOPA Images/SIPA (publiée le 13/09/2025)

Avec plus de 20 millions de touristes attendus en 2025, le tourisme de masse suscite un mépris croissant parmi les habitants de Barcelone, en raison de cette hausse des prix de l'immobilier et de la surpopulation de la ville pendant la saison touristique. Des groupes de personnes se sont même réunies dans la zone des arrivées du terminal 1 de l'aéroport de Barcelone-El Prat pour protester contre le projet controversé d'extension de l'aéroport qui aggraverait le surtourisme en attirant des millions de visiteurs supplémentaires.

Panneau "Rentrez chez vous" sur un mur à Barcelone, en Espagne. © Robert Poorten - stock.adobe.com

Tous ces agissements ont été interprétés par les médias internationaux comme l'émergence d'une véritable "tourismophobie" à Barcelone. Une habitante qui vit près du parc Güell, Eva Vilaseca, a décrit la situation comme "étouffante et stressante", ce qui a généré en elle une "haine viscérale" envers les touristes. En tant que mère célibataire, elle craint de devoir quitter la ville si son loyer augmente à l'occasion du renouvellement du bail...

Face à la grogne de ses habitants, la municipalité de Barcelone a réagi en proposant des mesures radicales telles que l'interdiction de toutes les locations de courte durée d'ici 2028. L'objectif étant de récupérer près de 10 000 logements concernés pour les remettre sur le marché de la location, afin de lutter contre cette crise du logement. De plus, la ville mène actuellement des campagnes de sensibilisation à un "tourisme responsable", respectueux des habitants, en installant des panneaux qui rappellent aux touristes les règles de base de la cohabitation.