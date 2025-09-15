Cet animal est utilisé pour soutirer de l'argent aux passants, une nouvelle arnaque dans le viseur de la police

Des escrocs attirent les passants avec un animal pour réussir à leur extorquer de l'argent. Cette arnaque s'additionne à de la maltraitance animale.

Les arnaques fleurissent partout et toutes les techniques sont bonnes à prendre pour les arnaqueurs. Certains se servent même d'animaux. Une nouvelle forme a été repérée cet été à Nice et avait pour but de soutirer de l'argent aux passants. Installés sur la colline du Château, lieu très fréquenté en cette saison pour sa vue panoramique, une dizaine d'individus proposaient aux touristes de prendre des photos avec les animaux qui les accompagnaient.

Ces animaux n'étaient autres que des pigeons paon, qui ressemblent de par leur couleur blanche à des colombes. Les escrocs, selon Le Figaro, proposaient aux touristes de les poser sur leur bras, leurs épaules, voire leur tête puis de les photographier avec leur téléphone.

La méthode, comme souvent en de pareils lieux très fréquentés, était invasive et très insistante. Les oiseaux étaient presque posés de force sur les touristes. Et évidemment, ce n'était pas gratuit. Ils réclamaient même entre 10 et 20 euros, a assuré Stéphane Lamart, président de l'association éponyme de protection des animaux, auprès du Figaro. Après avoir payé, les passants pouvaient récupérer leur smartphone.

Cette activité non déclarée est évidemment illégale. D'autant que les oiseaux étaient, en plus, maltraités. Ils étaient tous enfermés, soit dans un carton, soit dans une cage et sans eau. Ils n'avaient pas tous de la nourriture à disposition, ou elle était inappropriée. Ils se retrouvaient également en plein soleil. C'est pourquoi Stéphane Lamart a prévenu la police, qui est intervenue début septembre afin de démanteler "cette petite mafia".

L'un des escrocs a été arrêté et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour retrouver les autres suspects en fuite. Ce petit manège viendrait "d'un gros réseau" selon Stéphane Lamart, qui a déposé plainte auprès du procureur de la République, rapporte Actu Nice. L'homme interpellé avait déjà réussi à se faire 90 euros en liquide en une heure. Les oiseaux ont été récupérés et placés en quarantaine sanitaire. Ils étaient porteurs de nombreux parasites et se trouvaient en très mauvais état : maigres, perdant leurs plumes et les pattes pleines d'excréments.

Stéphane Lamart a expliqué qu'il avait déjà repéré cette arnaque l'année dernière. Une méthode similaire avait aussi été détectée il y a trois ans avec des oiseaux peints de différentes couleurs. Ce type d'escroquerie rappelle qu'il faut rester méfiant face aux personnes qui vous proposent de vous prendre en photos dans des lieux touristiques, surtout quand elles vous prêtent quelque chose pour poser. Vous avez de fortes chances de devoir payer ensuite.