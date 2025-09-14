La prise HDMI ARC sur les TV : à quoi ça sert et comment en tirer le meilleur parti ?

Le HDMI s'est imposé en quelques années et représente aujourd'hui la connexion standard sur les téléviseurs, mais sa variante ARC reste méconnue. Or, cette petite prise peut grandement améliorer les performances de votre TV.

On la connaît tous ! En quelques années, la prise HDMI est devenue incontournable pour connecter nos appareils multimédias modernes. Mais connaissez-vous sa déclinaison ARC ? Elle est pourtant désormais largement présente à l'arrière de nos appareils, notamment sur les télévisions.

A quoi sert-elle et quelle est la différence ? Premier indice, le nom même de cette prise méconnue, ARC, va vous mettre sur la voie. ARC est l'abréviation de "Audio Return Channel". Oui, cette prise sert à améliorer le retour du son. Un élément non négligeable pour améliorer votre confort...

Le HDMI ARC, apparu avec la norme HDMI 1.4 en 2009, permet de faire transiter le son dans les deux sens entre un téléviseur et un périphérique audio externe compatible, comme une barre de son ou un ampli home cinéma. Fini donc l'accumulation de câbles : un seul lien HDMI bidirectionnel suffit pour que l'image aille vers le téléviseur et que le son soit renvoyé vers le système audio. Dans le cas d'une installation home cinéma, les avantages sont nombreux : meilleur son, réduction des câbles sur votre meuble TV et installation plus facile.

Plus besoin de câble optique ou coaxial supplémentaire, le branchement est ainsi considérablement simplifié ! Et ce n'est pas tout puisque un branchement de votre installation sur la prise ARC permettra également de commander le volume sonore directement avec la télécommande du téléviseur, sans passer par la barre de son. De quoi gagner en praticité au quotidien...

Le HDMI ARC est donc pratique mais aussi performant puisqu'il supporte différents formats qui font partie des meilleurs du marché en terme de qualité de son. Dolby Digital, le DTS ou même le Dolby Atmos (bien que compressé).

Pour en bénéficier, assurez-vous que votre TV dispose bien d'une prise HDMI étiquetée "ARC" et que votre périphérique audio est également compatible. Connectez-les avec un câble HDMI haut débit et activez la fonctionnalité CEC dans les réglages des deux appareils. Il ne vous restera plus qu'à savourer votre contenu avec un son digne d'une salle de cinéma !

Encore mieux, depuis l'avènement de la norme HDMI 2.1, une version améliorée baptisée eARC (Enhanced Audio Return Channel) a vu le jour. Celle-ci accroît encore la bande passante pour supporter des formats audio HD sans perte comme le Dolby TrueHD ou le DTS-HD Master Audio. La crème de la crème en matière de son, en somme, mais qui nécessite des appareils dernier cri. C'est le revers de la médaille puisque le format ARC et encore plus eARC est aujourd'hui encore plutôt présent sur les installations haut de gamme...