C'est la destination la plus paisible pour Noël, c'est comme ça qu'on y vit les fêtes

Une nouvelle étude révèle le Noël le plus calme et authentique d'Europe.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les voyageurs rêvent de marchés de Noël chaleureux et d'une ambiance hivernale magique. Pourtant, une récente étude vient briser ce mythe : plusieurs des capitales les plus plébiscitées pour les fêtes comme Paris ou Londres sont en réalité les plus stressantes, écrasées par la cohue et les décibels. Mais alors, existe-t-il un lieu où la magie de Noël rime encore avec tranquillité ?

L'étude d'Icelandair sur le palmarès des villes européennes les plus relaxantes pendant les fêtes a révélé cette ville où la densité de population est infime (457 habitants/km²), le niveau d'intérêt touristique est le plus faible du classement (avec à peine 920 recherches annuelles pour un "Noël" local), et où le score de pollution sonore et lumineuse est au plus bas.

D'immenses icebergs échoués sur les côtes de la ville d'Iulissat, au Groenland. © Luis - stock.adobe.com

Cette pépite est Ilulissat, située dans l'ouest du Groenland, à plus de 300 km au nord du cercle polaire. C'est officiellement la destination la plus paisible d'Europe pour les fêtes. En temps normal, cette ville est mondialement connue pour son fjord de glace, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où des icebergs géants dérivent. À Noël, ce décor époustouflant devient le théâtre de traditions communautaires uniques.

L'atmosphère de Noël à Ilulissat est très peu commerciale. Elle s'articule autour de la simplicité, de la lumière et du partage. Malgré des journées très courtes en plein hiver (le soleil ne se lève pratiquement pas fin décembre, c'est la période de la nuit polaire), la ville s'illumine. Les offices de Noël attirent les habitants dans les églises et les maisons se parent d'étoiles lumineuses traditionnelles, souvent rouges, pour compenser l'obscurité.

Aurores boréales au-dessus d'Ilulissat au Groenland. © SIPA (publiée le 12/12/2025)

Les activités ne sont pas axées sur le shopping, mais sur l'expérience : des randonnées en chiens de traîneau à travers le paysage enneigé ou des sorties en motoneige sont couronnées par la possibilité d'observer les aurores boréales dans un ciel incroyablement pur. La vie collective prend le relais pour les fêtes : spectacles de contes et de chants traditionnels, ateliers de décoration pour les enfants, et la fameuse excursion sur le fjord glacé d'Ilulissat sont proposés.

Alors que Paris s'effondre en tête du palmarès des villes les plus stressantes pour les fêtes, Ilulissat s'impose comme l'antidote absolue. Même d'autres villes réputées pour leur calme, comme Reykjavík en Islande ou Ljubljana en Slovénie sont devancées par Ilulissat, qui offre une immersion totale dans un Noël blanc et silencieux.

Vous l'avez bien compris, Ilulissat ne promet pas le marché de Noël le plus grand, mais l'expérience la plus pure à Noël. S'il n'existe pas de vols directs depuis la France, les correspondances les plus courantes sont de rejoindre Copenhague au Danemark ou Reykjavík en Islande puis de prendre un vol vers Kangerlussuaq au Groenland, suivi d'un court vol intérieur jusqu'à Ilulissat.