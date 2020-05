Îles Galápagos : une liste d'animaux exceptionnelle mise en valeur par Google

Îles Galápagos - Google rend hommage ce mardi 31 mai 2020 aux Îles Galápagos, archipel à la flore et à la faune uniques, sources d'inspiration des théories de Charles Darwin sur la sélection naturelle...

Ce dimanche 31 mai, Google célèbre les îles Galápagos en Équateur, avec un doodle, transformation de son logo qui sera visible toute la journée sur le célèbre moteur de recherches. Rendues célèbres pour avoir été la source d'inspiration des théories de Charles Darwin sur la sélection naturelle, les îles Galápagos abritent des centaines d'espèces uniques de plantes et d'animaux, des tortues vertes aux otaries à fourrure. Les les îles Galápagos ont été déclarées patrimoine mondial de l'UNESCO le 31 mai 1978.

L'archipel des Galápagos, qui chevauche l'équateur à près de 1000 km au large des côtes équatoriennes, est composé de dizaines d'îles pour la plupart inhabitées et d'innombrables îlots, formés par l'activité volcanique et sismique au cours de nombreux millénaires (13 grandes îles, 17 petites îles et 47 îlots rocheux, soit une superficie totale de 8 000 km².). En raison de leur géologie unique et de leur isolement, ces îles du Pacifique abritent une flore et une faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète, notamment la tortue géante représentée pour la première fois dans le Doodle, la plus grande espèce de tortue vivante. Les îles Galápagos comptent également la seule espèce de pingouin vivant au nord de l'équateur.

Les îles Galápagos, terrain de recherche de Darwin

Les îles Galápagos sont étroitement associées au naturaliste britannique Charles Darwin, qui est arrivé sur le HMS Beagle en 1835 dans le cadre d'un voyage autour du monde qui restera dans l'histoire. Sur place, Darwin a observé des espèces sauvages très proches mais très spécialisées, comme des pinsons au bec distinctif, spécialisés dans leur régime alimentaire - aujourd'hui commémorés sous le nom de "pinsons de Darwin".

Il a fallu plus de 20 ans à Darwin, après avoir observé pour la première fois les iguanes marins et les fous à pieds bleus des îles, pour synthétiser ses observations dans ses théories révolutionnaires de la sélection naturelle, publiées dans "On the Origin of Species", en 1859. Les fondements de son travail restent à ce jour une pierre angulaire de la science biologique.