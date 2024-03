Voici l'accessoire de voyage à ne pas oublier et à emporter partout selon un pilote de ligne

Habitué à voyager partout dans le monde et très souvent, cet ancien pilote de ligne ne prenait jamais l'avion sans ce petit objet dans sa valise...

Un ancien pilote de chez Delta Airlines, la célèbre compagnie aérienne américaine, a livré ses recommandations aux voyageurs et livre un petit secret de pilote de ligne : un accessoire toujours avoir sous la main pendant vos vacances. Pas besoin de casser votre tirelire ou d'appeler votre banquier pour cela : ce petit objet peut coûter moins de dix euros, en fonction des modèles.

Mitch Brown, c'est le nom de cet ex-pilote de ligne qui a passé de nombreuses années à piloter des Boeing à traver le monde, a ainsi révélé au site spécialisé Travel + Leisure la raison qui se cache derrière ce petit rituel indispensable. Tout a commencé selon les conseils de sa compagnie aérienne.

"J'ai commencé à voyager avec une lampe frontale". Pourquoi la compagnie aérienne a-t-elle demandé à ses pilotes d'emmener avec eux ce petit objet ? Tout simplement car il figurait alors dans les objets de secours à avoir sur soi afin d'avoir une source de lumière de rechange en cas de panne de courant dans le cockpit. "Si nous perdions de la puissance, je pouvais l'allumer et éclairer mes jauges et commandes". Inquiétant ? Imaginez la situation lors d'un vol de nuit... Heureusement, cette situation se présente rarement et Mitch Brown a vu dans cette lampe de poche une toute autre utilité !

"Qui n'a jamais eu du mal à trouver l'interrupteur de lumière à côté du lit dans une chambre d'hôtel ? C'est soit hors de portée, soit impossible à allumer ou à éteindre en pleine nuit", a-t-il expliqué. C'est là que la fameuse petite lampe frontale toujours avec lui entre en jeu. "J'ai perdu le compte du nombre de fois où ma lampe frontale m'a sauvé la mise. Que ce soit lors de pannes de courant ou simplement pour me rendre aux toilettes au beau milieu de la nuit."

Pensez-y lors de votre prochain départ en vacances et n'oubliez pas d'ajouter une lampe frontale à votre liste des indispensables en voyage. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin, mais elle vous sauvera forcément la mise un jour... par exemple un jour où la batterie de votre smartphone tombera en panne et vous laissera dans l'obscurité totale !