Bien moins fréquentée que Bruges ou Amsterdam, cette ville est un excellent choix pour un week-end au printemps

À l'approche des beaux jours, l'envie d'évasion et de nouvelles découvertes touristiques gagne de nombreux Français. Si vous cherchez des destinations de vacances sous-estimées et éloignées des foules touristiques, certaines villes à taille humaine sont de bons choix pour des "city-break" dépaysants. Moins prisée que des villes comme Bruges ou Amsterdam qui attire chaque année de très nombreux touristes, notre choix du jour combine paysages pittoresques et culture vibrante et se révèle au printemps comme une option de choix.

Pas question ici de vous garantir soleil et chaleur dès les premières semaines du printemps mais cette ville offre pourtant une richesse historique et une beauté architecturale qui n'ont rien à envier à ses voisines. Ajoutez-y une belle accessibilité depuis Paris et la France avec un trajet en Thalys jusqu'à Bruxelles-Midi, suivi d'un court trajet en train régional et vous tenez option séduisante pour une escapade rapide.

Cette ville, c'est Gand en Belgique. Elle offre un riche patrimoine historique, une architecture médiévale préservée, et des canaux sinueux, soit un cadre idéal pour un week-end printanier. La ville invite à la flânerie, que ce soit à pied dans ses ruelles pavées ou à vélo, moyen de transport privilégié par les Gantois. Les musées y sont très nombreux, modernes ou typiques de l'art flamand. La Halle Municipale, une impressionnante construction moderne sous forme d'auvent, et le grand Beffroi de la ville, haut de 95 mètres et offrant des vues panoramiques, sont des incontournables. Ce dernier, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un symbole de la liberté et de la prospérité de Gand.

Le Gravensteen, ou Château des Comtes, constitue un autre point fort de la visite. Cette forteresse médiévale, presque inchangée depuis l'époque où elle servait de résidence aux comtes de Flandre, est un témoignage impressionnant de l'histoire de la ville. Ne manquez pas la visite de la salle de torture, effrayante mais riche en anecdotes.

Une promenade le long des canaux de Gand est également un point fort de votre week-end, surtout au coucher du soleil lorsque la ville s'illumine. Cette expérience permet d'admirer l'architecture et les ponts historiques sous un angle différent, baignés dans une lumière dorée. Enfin, si vous aimez y ajouter des découvertes gastronomiques, Gand offre le meilleur de la Belgique, des gaufres belges traditionnelles au chocolat, mais aussi avec les ragoûts flamands. Pour des en-cas, les cafés en bord de canal sont de bonne haltes comme les confiseries où vous pourrez découvrir les cuberdons, les friandises locales.