Plages désertes et eaux turquoises à quelques minutes de Lanzarote : cette île secrète des Canaries va vous faire rêver

Voici une plage encore secrète, à quelques kilomètres d'une des destinations les plus à la mode en Europe.

A quelques kilomètres d'une des destinations les plus à la mode en Europe, et où les touristes seront encore nombreux cette année à y passer une partie de l'été, une petite île fait figure de repaire secret encore épargné par la meute des touristes européens. Depuis plusieurs années, cette destination a gagné sa réputation de destination idéale. Soleil garanti, paysages variés, îles multiples, curiosités géologiques, plages de sable, vent pour les activités nautiques et prix accessibles ont fait des Canaries un cocktail gagnant pour des vacances réussies.

Hélas, ce cocktail commence à être aussi connu que la recette du diabolo menthe. Les touristes y sont nombreux à débarquer et les lieux encore cachés se font rares. En voici pourtant un, qui mérite de s'y attarder lors de vacances là bas. Imaginez débarquer à Lanzarote, l'une des îles plus fascinantes des Canaries et y trouver une plage vierge qui s'offre à vous, donnant sur un volcan et une étendue de sable fin. Un rêve ? Pas du tout, cet endroit existe mais se mérite !

Il vous faut en effet prendre un petit bateau, le seul moyen pour atteindre cet havre de paix, l'île de la Graciosa au nord-ouest de Lanzarote. Un seul petit port permet d'accéder à l'île depuis la petite ville d'Orzola, au nord de Lanzarote. La traversée en ferry dure une vingtaine de minutes, et peut être animée puisque le vent et le courant sont puissants dans le détroit qui sépare les deux îles. Une fois arrivé à La Graciosa, la récompense vaut la traversée car c'est un paysage enchanteur qui se dresse devant le visiteur.

La petite ville de Caleta de Sebo est le seul signe d'urbanisme sur l'île. Ici pas de route goudronnée ou d'hôtel. Si vous voulez séjourner dans ce paysage aux airs de far west, seuls quelques hébergements sont disponibles. Une virée à la journée offre toutefois un bon compromis avant de retrouver tout le confort moderne à Lanzarote. Ne manquez pas cette virée car le sentier menant à la plage de La Francesa offre une belle expérience de visite, avant la tant attendue baignade sur une plage souvent vide. C'est un des joyaux secrets des îles Canaries avec la possibilité de faire de plongée avec tuba ou simplement d'arpenter la longue plage de sable et de profiter du soleil.

Attention tout de même à ne pas se laisser envahir par la quiétude des lieux, il serait dommage de manquer le dernier ferry du soir... Enfin, ultime petit conseil, de retour à Lanzarote, vous pourrez vous souvenir de votre journée en admirant le point de vue époustouflant sur l'île de la Graciosa depuis le belvédère du Mirador del Rio. Une expérience immanquable lors d'un séjour à Lanzarote.