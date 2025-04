"Fini les ralentisseurs : un nouveau marquage au sol arrive et il rend déjà fous les automobilistes"

Les ralentisseurs, souvent contestés par les automobilistes et parfois même illégaux, pourraient bientôt appartenir au passé. Mais cette nouvelle solution, qui pourrait être une alternative, est-elle meilleure ? Pas si sûr...

Les bons vieux "dos d'âne" vivent-ils leurs derniers jours ? Qui n'a pas pesté devant un ralentisseur particulièrement haut, pas toujours bien indiqué en amont ou face à l'accumulation de dos d'âne à l'entrée d'une ville ? Outre les secousses, certains abîment les véhicules.

Selon des associations d'automobilistes, la France compterait environ 450 000 ralentisseurs dont 90% dépasseraient la hauteur réglementaire de 10 cm, faute de contrôles suffisants. Leur pose est en effet strictement encadrée : ils ne peuvent être installés que dans les zones 30 où le trafic ne dépasse pas 3 000 voitures ou 300 camions par jour. Pourtant, ces dispositifs s'avèrent souvent nécessaires pour faire respecter les limitations de vitesse et sécuriser certaines zones.

Face à ces problèmes, des alternatives sont recherchées. En France, certaines municipalités cherchent des solutions. Radars pédagogiques affichant votre vitesse, mannequins d'enfants placés près d'un passage piéton comme à Metz en début d'année ou encore marquage au sol avec un effet 3D pour troubler les automobilistes et les faire ralentir, les idées sont nombreuses. Mais elles ne sont pas toutes bien accueillies loin de là.

La petite ville de Montgomery en Pennsylvanie (États-Unis) en a fait les frais. Elle expérimente ainsi depuis peu un tout nouveau marquage au sol pour inciter les conducteurs à lever le pied. Des lignes jaunes et blanches en zigzag ont été peintes sur la chaussée dans le quartier résidentiel de Grays Lane. "Je pense que c'est ridicule. Je ne vois pas en quoi ça va ralentir la circulation", s'indigne William King, un riverain interrogé par la chaîne CBS.

© Montgomery Township Police Department

Sa voisine Lauren Chesterton est aussi dubitative et remarque, non sans humour, que "pour l'instant, tout le monde roule au milieu". Sur les réseaux sociaux, les commentaires oscillent entre colère et incrédulité, certains pensant même à un poisson d'avril. Il faut dire que ce nouveau marquage au sol a été installé le 28 mars, trois jours avant le 1er avril !

Ce n'est pourtant pas une blague, selon les autorités. "De nouvelles lignes ont été peintes sur Grays Lane, avec une signalisation et l'installation de chicanes. Ces mesures de modération de la circulation sont mises en place suite aux nombreuses plaintes et inquiétudes des résidents concernant le "circuit" qu'est devenue Grays Lane. Elles ont été longuement discutées avec nos ingénieurs de la circulation, nos agents de sécurité routière et nos services des travaux publics", a réagi la police locale sur son compte Facebook.

Des panneaux de signalisation et des poteaux en plastiques seront donc bientôt installés en complément selon la presse locale américaine. L'objectif est bien de contraindre les automobilistes à suivre ces voies sinueuses pour les obliger à ralentir. Déjà, des riverains peu convaincus proposent des alternatives... comme des bons vieux dos d'âne. "Je pense que des ralentisseurs auraient été bien plus efficaces pour faire ralentir sur cette route en particulier", commente un des riverains interrogés. Le débat semble sans fin...