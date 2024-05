C'est la capitale la moins chère d'Europe pour des vacances économiques. On y mange pour moins de 3 euros

Un classement place encore cette charmante destination tout en haut du palmarès.

Vous rêvez d'une escapade européenne sans vous ruiner ? Pas facile d'y voir clair parmi les nombreuses destinations tendance à quelques heures de vol de la France. Chaque année, une étude britannique sort son baromètre des villes les moins chères pour un voyage touristique. Cette étude compare le coût d'un panier de 12 produits et services touristiques (hébergement, transports, restauration, visites...) dans 37 grandes villes du continent.

Une ville devance nettement ses concurrentes, notamment Lisbonne pourtant réputé bon marché et destination de choix pour un city-break, ces fameux courts séjours ressourçants et très à la mode. Avec un budget moyen de seulement 270 euros tout compris pour ce panier qui combine vol, hébergement, restauration et visites, Vilnius caracole en tête. Les autres capitales d'Europe de l'Est trustent le top 10 : Cracovie, Riga, Budapest, Bratislava, Prague et Varsovie offrent toutes d'excellents rapports qualité-prix. Derrière Lisbonne 2e, on trouve toutefois une ville française, Lille ! Sans doute lié à la proximité du tunnel sous la Manche qui fait baisser les prix pour nos amis britanniques...

Quels sont donc les atouts de Vilnius, plébiscitée par ce classement ? Pas seulement ces tarifs imbattables, rassurez-vous ! Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, son centre historique déploie un délicat camaïeu de façades aux tons pastel. Impossible de ne pas tomber sous le charme de ses ruelles pavées jalonnées d'édifices baroques et gothiques, comme la flamboyante église Sainte-Anne du XVe siècle. Sur la majestueuse place de la Cathédrale, ne manquez pas la dalle Stebuklas qui commémore la spectaculaire Voie balte de 1989, lorsque 2 millions de Lituaniens, Lettons et Estoniens avaient formé une chaîne humaine pour protester contre l'occupation soviétique.

Côté papilles, Vilnius comblera les voyageurs à petit budget avec ses cantines traditionnelles. Pour moins de 3 euros, régalez-vous d'un savoureux borchtch, soupe à la betterave ou d'un petit pain fourré. Les cepelinai, grosses boulettes de pommes de terre fourrées, et les balandeliai, rouleaux de chou farci, vous caleront pour la journée et pour un prix là-aussi très attractif pour un plat principal, autour de 5 à 6 euros maximum.