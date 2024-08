La bière y coûte 2 euros, cette destination très à la mode est encore un bon plan cet été

Les touristes y sont de plus en plus nombreux mais quelques prix montrent que les tarifs restent encore très accessibles cet été.

C'est l'une des destinations les plus prisées des Européens depuis quelques années, surtout depuis la fin de la crise sanitaire du Covid-19. Devenue tendance, elle attire chaque année de plus en plus de touristes avec un pic à plus de 3 millions de voyageurs l'an dernier. Et alors que l'inflation pèse sur le budget des ménages au quotidien, les prix des vacances subissent aussi les assauts de diverses augmentation. Vol en avion, hébergement mais aussi nourriture, les prix ont flambé depuis deux ans. Surprise, cette destination très à la mode affiche pourtant des prix en baisse sur de nombreux produits phares des vacances.

Au Royaume-Uni, le rapport du Post Office Family Holiday fait figure de référence pour la comparaison des prix sur les lieux de vacances. Son édition 2024 a comparé les tarifs de dix essentiels des vacances familiales, y compris les repas, les collations, les boissons, la crème solaire et ou encore les répulsifs anti-moustiques. Le bilan est flatteur pour cette destination, qui fait partie des Iles Canaries.

Lanzarote, l'île la plus orientale des Canaries, attire de plus en plus de touristes grâce à ses paysages volcaniques spectaculaires et son climat agréable toute l'année. Et alors que certaines destinations espagnoles voient leurs prix grimper, Lanzarote offre encore des tarifs attractifs, en faisant une option idéale pour les vacanciers cet été.

Selon ce dernier rapport annuel du Post Office Family Holiday, les prix des vacances à Lanzarote ont chuté de plus de 7 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse contraste fortement avec les prix relevés dans des destinations comme Ibiza, où les coûts ont augmenté. Lanzarote est la destination qui a enregistré la plus grande baisse de prix parmi les 16 stations européennes populaires étudiées.

L'île espagnole se distingue par des prix particulièrement attractifs pour certaines dépenses essentielles des vacances. Par exemple, le prix moyen d'une bouteille de bière ou de lager dans un café ou un bar sera de 2,50 euros, tandis qu'un verre de vin coûtera moins de trois euros, 2,82 euros en moyenne Les repas au restaurant sont également raisonnables, bien qu'ils puissent varier en fonction du moment de la journée. Un déjeuner de deux plats pour deux adultes coûte en moyenne 27,62 euros, tandis que deux pizzas ou plats de pâtes pour enfants s'élèvent à environ 9,55 euros.

Un bémol toutefois puisque Lanzarote profite d'un climat attractif toute l'année avec des températures dépassant les 20 degrés, même en plein hiver chez nous. Résultat, cette destination est généralement plus chère en hiver au moment où elle fait figure d'eldorado pour des voyageurs européens en quête désespérée de soleil et de chaleur. Les prix peuvent donc alors grimper alors qu'ils peuvent être plus avantageux l'été, notamment si on compare les offres dès le printemps.

Lanzarote reste une destination de choix pour les voyageurs en quête de bons plans cet été. Avec ses plages de sable volcanique, ses criques, ses spots de surf, ses monument culturels dressés par l'artiste local César Manrique, elle offre un bel éventail d'activités pour des vacances familiales.