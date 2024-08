Ces villes sont surchargées de touristes, il faut les éviter l'été

Certains sites se retrouvent submergés par l'afflux de touristes chaque été. Les conséquences sont nombreuses. Découvrez les villes européennes à éviter pendant la haute saison.

Les vacances d'été et ses touristes, par milliers. Chaque année, ils se rendent aux quatre coins de la planète dans des villes où le nombre d'habitants explose. Une sur-fréquentation qui génère parfois un "ras-le-bol" parmi les locaux, lesquels mènent régulièrement des actions pour tenter de limiter le tourisme de masse, certains décidant même de quitter définitivement la ville.

Parmi toutes les destinations prisées de l'été, certaines sont plus sujettes que d'autres à un déferlement de touristes. Une liste des communes à éviter a même été dressée. Le moteur de recherche de locations de vacances Holidu a passé en revue les différentes destinations européennes afin de mesurer les villes qui sont les plus prises d'assaut au cours de la période estivale. S'appuyant sur les données d'Euromonitor International, cette étude a analysé le nombre d'arrivées en 2023 par rapport à la population de la ville. Et certains chiffres sont vertigineux.

Notamment pour la première place du classement. La commune concernée compte, l'été, 27 touristes pour 1 habitant ! Une proportion démentielle, qui revient à Dubrovnik. ville côtière de la Croatie, particulièrement prisée aux beaux jours. La destination arrive pour la deuxième année consécutive en tête du classement. Le succès de la ville, qui a toujours séduit les touristes, a grimpé en flèche après la diffusion de la série Game of Thrones. Une partie du tournage a été effectué à Dubrovnik.

Deuxième au classement : Rhodes, en Grèce. L'île est principalement célèbre pour sa vieille ville et ses plages idylliques. Elle accueille 26 touristes pour 1 habitant. Autre cité grecque dans le classement : Heraklion, en Crète, qui occupe la quatrième place.

Pour compléter le podium, l'Italie et Venise. L'agglomération italienne attire les foules chaque année et compte environ 21 touristes pour 1habitant. La ville s'est transformée sous l'effet du tourisme et a même été obligée de légiférer pour tenter de maitriser cet afflux annuel. Dans le reste du classement, la ville Florence intègre le top 5. Puis viennent Reykjavik en Islande, Amsterdam aux Pays-Bas, Lisbonne et Porto au Portugal et enfin Dublin en Irlande. À noter que la première ville française du classement est, sans surprise, Paris à la douzième place, suivie de Nice. La capitale et la ville azuréenne comptent environ 7 touristes pour 1 habitant l'été.