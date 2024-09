Cette petite ville est inconnue des touristes, ses cascades sont parmi les plus belles d'Europe

Nichée au cœur de l'Europe, cette petite ville abrite certaines des plus belles cascades, un trésor caché qui mérite le détour.

Vous cherchez une destination alliant beauté naturelle et héritage culturel qui surprendra vos proches et qui n'est pas trop fréquentée, loin des foules qui s'amassent dans les villes les plus populaires d'Europe ? Voici une belle idée de voyage qui sort des sentiers battus. Cette petite ville, encore épargnée par le tourisme de masse, vient d'être nommée l'un des plus beaux endroits du monde par le magazine TimeOut.

Son joyau est sans conteste sa spectaculaire cascade de Pliva, haute de 22 mètres. Formée à la confluence des rivières Pliva et Vrbas, elle offre un spectacle à couper le souffle au pied de la cité médiévale, avec en toile de fond une forteresse dominant toute la vallée. Un pont piétonnier fleuri enjambe la rivière, offrant un point de vue imprenable sur ce miracle de la nature.

Mais les merveilles de notre destination mystère ne s'arrêtent pas là. À quelques kilomètres du centre se niche le lac de Pliva et ses iconiques moulins à eau posés sur pilotis. Ces constructions en bois traditionnelles, autrefois utilisées pour moudre le grain, semblent figées dans le temps. Leurs reflets sur les eaux paisibles du lac en font le paradis des photographes professionnels comme amateurs.

Vous avez deviné ? Cette ville vue comme un petit joyau se nomme Jajce, en Bosnie-Herzégovine. Au-delà de ses atouts naturels, Jajce surprend par la richesse de son patrimoine. La ville est un étonnant mélange d'architectures ottomanes, d'églises chrétiennes, de monastères et de mystérieuses catacombes souterraines. Le château du 14e siècle, perché sur les hauteurs, offre un panorama époustouflant sur les alentours montagneux. Vous dominerez la ville, moyennant une petite obole de quelques euros pour effectuer la visite.

Pour ne rien manquer des trésors de Jajce, prévoyez au moins deux jours sur place. L'idéal est de la visiter de mai à septembre, quand le temps est clément. Vous pourrez alors vous baigner dans la rivière au-dessus des chutes pour vous rafraîchir. Depuis la capitale Sarajevo, comptez environ 2h30 de route. Loin des foules, Jajce est une pépite qui ne demande qu'à être découverte. La Bosnie compte sur ce petit trésor ainsi que sur le vieux pont de Mostar ou ses nombreux itinéraires de randonnée pour développer son tourisme, notamment auprès des Européens.