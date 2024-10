C'est le Hawaï japonais, cette île sera l'une des destinations tendance de 2025

Une île paradisiaque encore confidentielle fait rêver les voyageurs avertis. Découvrez pourquoi elle sera LA destination tendance en 2025.

Parmi les destinations qui émergent, certaines semblent déjà être LA tendance de 2025 selon les experts du voyage. Elle est d'ailleurs surnommée depuis plusieurs années le "Hawaï japonais" pour son climat et ses paysages exceptionnels. Détrompez-vous si vous imaginez ce territoire comme un paradis lointain fermé aux voyageurs. Ses habitants sont réputés pour leur hospitalité et leur joie de vivre.

Annexée par le Japon au 19e siècle seulement, cet ancien royaume a su préserver une culture unique aux multiples influences chinoises, coréennes et polynésiennes. Malgré les traces encore visibles de la terrible bataille qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'archipel a conservé de précieux héritages comme ses neuf sites archéologiques classés à l'UNESCO avec ses nombreux châteaux et sanctuaires sacrés.

Mais le véritable trésor de ce coin de paradis, c'est son cadre naturel exceptionnel. Mer turquoise, plages de sable blanc, mangroves, forêts subtropicales luxuriantes... L'eau y est si chaude et le climat si agréable qu'on peut s'y baigner toute l'année... L'eau atteint parfois les 29°C. Pas étonnant que les Japonais surnomment cette île le "Hawaii japonais" ! Cet archipel, c'est bien sûr Okinawa à l'extrême sud du Japon, en face de Taïwan.

Parmi les 160 îles de l'archipel, ne manquez pas Okinawa Honto, l'île principale qui abrite la charmante capitale Naha et la majestueuse forêt de Yanbaru. Les îles Kerama et leurs fonds marins translucides, les villages traditionnels des îles Yaeyama, et les sentiers côtiers de Miyako sont aussi des incontournables. L'idéal est de venir en dehors de l'été pour éviter les fortes chaleurs. Vous pourrez ainsi admirer les fameux cerisiers en fleurs dès janvier et profiter des superbes plages comme celle de Yonaha Maehama.

Mais le secret le mieux gardé de cet éden tropical est sa cuisine unique, élixir de jouvence des locaux. Okinawa intrigue les scientifiques avec ses nombreux centenaires en bonne santé ! Leur régime hypocalorique se compose essentiellement de poissons, d'algues, de légumes, de tofu, de patates douces et d'agrumes locaux. De précieux superaliments antioxydants comme le concombre amer Goya ou le curcuma sont aussi cultivés avec passion par les habitants.

Alors, prêts pour une échappée envoûtante au cœur de cette Hawaii japonais ? Okinawa n'attend que vous pour vous révéler ses secrets de beauté, de bien-être et de longévité qui en feront assurément LA destination phare de 2025 selon les experts du voyage. Sur les sites de comparateurs de vols, la destination a déjà explosé ces dernières années.