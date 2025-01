Cette petite ville d'Europe est méconnue, c'est pourtant le plus bel endroit pour observer les aurores boréales

Ce petit village niché en pleine nature est un véritable joyau pour les chasseurs d'aurores boréales.

Vert, jaune, violet, rose... Les aurores boréales sont un spectacle à couper le souffle et séduisent de nombreux touristes chaque année. S'il est possible d'en apercevoir parfois en France, c'était notamment le cas à l'automne 2024, le spectacle envoûtant des aurorés boréales s'observe surtout à des latitutes plus au nord. Pour une expérience hors du commun, les voyageurs doivent être prêts à braver le froid pour rejoindre l'un des plus beaux spots d'Europe.

Niché à 250 km au nord du Cercle Polaire, un petit village suédois est une véritable pépite pour les amateurs d'aurores boréales. Pourquoi ? Grâce à son microclimat unique qui lui vaut le surnom de "trou bleu". En effet, des courants-jets particuliers dégagent le ciel de ses nuages, offrant ainsi des nuits limpides sans nuages ni pollution lumineuse, un atout de taille pour contempler la danse céleste. De quoi mettre toutes les chances de son côté. Les experts et guides locaux l'affirmaient en 2024 à National Geographic : si vous passez 3 nuits dans cette contrée lointaine, vous avez près de 90% de chances d'observer une aurore boréale !

Ce village méconnu, c'est Abisko en Suède septentrionale. Le village est niché au cœur d'une nature à couper le souffle, entre montagnes, forêts boréales et le majestueux lac Torneträsk. Un terrain de jeu idéal pour s'adonner à de nombreuses activités, de la pêche sur glace aux safaris photos en passant par des expériences culturelles auprès du peuple Sami. Et pour mettre toutes les chances de son côté d'admirer les aurores, direction l'Aurora Sky Station. Perchée à 900m d'altitude, cette terrasse offre un panorama époustouflant pour guetter l'apparition des lumières dansantes.

Pour rejoindre Abisko depuis Stockholm, rien de plus simple : un train au départ de la capitale suédoise part chaque soir à 18h. Après un long voyage nocturne, il vous dépose dans le village, sous la douce lumière rose de l'aube arctique. Et si en chemin, la magie opère déjà ? Il n'est pas rare que le conducteur annonce des aurores boréales notamment lors du voyage retour, pour le plus grand bonheur des passagers ! Un avant-goût du séjour extraordinaire qui vous attend à Abisko, en communion avec l'une des plus belles merveilles de la nature.