Les plus beaux voyages en train de 2025, selon National Geographic

La compagnie Rocky Mountaineer exploite 4 lignes ferroviaires touristiques à travers les décors spectaculaires des montagnes Rocheuses, entre le Canada et les États-Unis. Parmi elles, l'itinéraire Rockies to the Red Rocks serpente entre les vallées, canyons et hoodoos (cheminées de fée) de l'Ouest Américain. Un fabuleux voyage de 2 jours au départ de Moab, dans l'Utah, jusqu'à Denver, dans le Colorado.