C'est officiel : l'Égypte ouvre son Louvre au pied des pyramides, la date est imminente

Ce grand musée égyptien ouvre ses portes dans quelques jours, vanté pour rivaliser avec le Louvre ou le British Museum.

Dans quelques jours, l'Égypte s'apprête à ouvrir le plus grand musée archéologique du monde dédié à une seule civilisation : celle des pharaons. Niché près des emblématiques pyramides de Gizeh, le Grand Musée égyptien (GEM) ambitionne de rivaliser sur la scène des musées internationaux, prêt à éclipser le Louvre, le MET et le British Museum.

D'une superficie de près de 47 hectares, soit deux fois la superficie du Louvre et du Metropolitan Museum of Art de New York, et deux fois et demie celle du British Museum, le Grand Musée égyptien est une vitrine spectaculaire de l'Égypte antique à travers une vaste collection d'objets, dont beaucoup étaient restés entreposés. Parmi ses trésors, le visiteur se fait accueillir par le colosse de Ramsès II qui domine l'atrium depuis ses 11 mètres de hauteur et ses 83 tonnes, avant d'emprunter un grand escalier bordé de statues de pharaons, de dieux et de sarcophages. Tout en haut, la vue panoramique sur les pyramides de Gizeh (Khéops, Khéphren et Mykérinos) est magique :

L'édifice pharaonique de verre et de pierre du GEM offre une vue splendide sur les célèbres pyramides de Gizeh. © CHINE NOUVELLE/SIPA (publiée le 23/06/2025)

Après une ouverture reportée plusieurs fois, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a donné son accord pour une inauguration en grande pompe le samedi 1er novembre et une ouverture officielle au grand public le mardi 4 novembre 2025. Parmi les plus de 100 000 artefacts présentés, les douze galeries du GEM présenteront une collection inégalée de 15 000 objets classés chronologiquement, de la préhistoire à l'ère gréco-romaine.

En exclusivité mondiale, le musée présentera la collection complète des trésors de Toutânkhamon, riche de 5 398 pièces dont son masque funéraire en or, son trône doré, ses trois sarcophages, ses bijoux et ses amulettes.

Il est fortement recommandé de prévoir 4 à 5 heures pour une visite du Grand Musée égyptien (GEM) © CHINE NOUVELLE/SIPA (publiée le 17/10/2025)

L'atrium, haut de 40 mètres, s'ouvrira sur un large escalier bordé de 90 statues et sarcophages. D'autres pièces sont très attendues, comme la barque solaire de Khéops en bois de cèdre de 44 mètres de long qui avait été enfouie près de la Grande Pyramide il y a plus de 4 500 ans ou les trésors de la reine Hétephères, dont son lit restauré, transférés de l'ancien Musée Égyptien du Caire et exposés sous un éclairage sophistiqué. Au delà de ces pièces maîtresses, des galeries thématiques présentent des objets liés à la vie quotidienne, à la royauté et aux pratiques funéraires de l'Égypte antique.

Après plus de 20 ans de travaux, l'ouverture de ce musée démesuré marque une étape décisive pour le pays qui offrira un aperçu inégalé de l'immense richesse archéologique de l'Égypte ancienne, dont les fouilles continuent de livrer des découvertes archéologiques fascinantes. Grâce à ces trésors inestimables et son expérience de visite intégrant des technologies de pointe comme la réalité virtuelle et des expositions interactives, le GEM ambitionne d'attirer près de 5 millions de visiteurs par an. L'accès au GEM depuis la France est facilité par sa proximité avec l'aéroport récent du Sphinx, desservi par des compagnies aériennes en vols directs ou avec escale depuis Paris.