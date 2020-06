"Chèque vacances : SNCF, billets d'avion, restaurant... Où et comment les utiliser en France cet été ?"

Billets d'avion ou de train, achats à la Fnac, restaurants, courses alimentaires, sorties au musée ou au zoo.. Vous pouvez utiliser les chèques vacances ANCV pour de nombreuses dépenses du quotidien ou des vacances cet été. Quelles sont les conditions d'attribution, où les utiliser ? Réponses et liste des endroits qui les acceptent.

[Mis à jour le 25 juin 2020 à 12h47] Billets d'avion Air France ou billets de train SNCF, repas au restaurant, musée ou encore parcs d'attractions... Les chèques-vacances ANCV sont utilisables pour de nombreuses dépenses quotidiennes. Bonne nouvelle si vous préparez activement vos vacances d'été en France puisque les activités en famille peuvent vite s'avérer coûteuses Titre de paiement nominatif permettant de régler certaines prestations de services dans des milliers d'enseignes en France, le chèque vacances ANCV peut être obtenu par les salariés et fonctionnaires aux revenus modestes. Les chèques vacances se présentent sous la forme d'un chéquier comprenant des coupures d'un montant de 10 à 50 euros ou sous forme dématérialisée, le e-chèque vacances (qui permet quant à lui de régler des achats en ligne). Vous souhaitez en obtenir et savoir où vous pouvez les utiliser ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les chèques vacances ANCV et la liste des enseignes qui les acceptent.

Le chèque vacances est un titre nominatif, permettant de gérer au mieux son budget de loisirs. Pour les salariés et les fonctionnaires, une participation est prise en charge par l'employeur ou le comité d'entreprise. Vous souhaitez savoir si vous en bénéficier ? Renseignez-vous auprès de votre direction des ressources humaines ou de vitre comité d'entreprise. En principe, vous pouvez en profiter que vous soyez en CDD ou en CDI. Attention, les chèques vacances sont, en principe, réservés aux salariés disposant de revenus modestes. Si votre entreprise en propose, sachez qu'il faudra verser une partie de votre salaire dans une épargne mensuelle. Cette dernière est abondée par l'entreprise ou un autre organisme (CE, mutuelle de la fonction publique, etc). L'argent accumulé vous permet d'obtenir un droit aux chèques vacances. Ils se présentent généralement sous la forme de coupure de 10, 20, 25 et 50 euros, et sont nominatifs, mais les enfants du titulaire, conjoint et ascendants peuvent les utiliser également. Voici la liste des éventuels bénéficiaires des chèques vacances ANCV :

Les salariés du privé, si l'employeur est un client de l'ANCV, et à condition de remplir les critères sociaux définis par leur prescripteur (employeur ou comité d'entreprise).

Les agents des trois fonctions publiques (fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière)

Les retraités dont la mutuelle propose des chèques vacances.

Trouver un vol avec Liligo

Les chèques vacances de l'ANCV peuvent être utilisés pour des prestations de services uniquement : l'hébergement (camping, hôtels, gîtes, etc), loisirs (zoos, parc d'attractions...), restaurants, culture (spectacles, concerts, musées) et transports (billets d'avion, de train et de bateau par exemple. En 2019, ce sont près de 200 000 professionnels du tourisme qui acceptent les chèques vacances. Pour savoir si un établissement accepte ce titre, une étiquette ANCV doit être collée sur leur vitrine. Vous pouvez également consulter le site Internet de l'ANCV, qui recense tous les établissements partenaires via une carte interactive. Voici une liste non exhaustive des enseignes qui les acceptent :

Voyages-transport : SNCF, Air France, Thomas Cook, Carlson Wagonlit Travel, FNAC Voyages, Look Voyages, E. Leclerc Voyage, SNCM, Nouvelles Frontières, Promovacances, Karavel, Voyageprivé.com, LastMinute.com, Eurolines, Fram, Corsica Ferries, Opodo...

: SNCF, Air France, Thomas Cook, Carlson Wagonlit Travel, FNAC Voyages, Look Voyages, E. Leclerc Voyage, SNCM, Nouvelles Frontières, Promovacances, Karavel, Voyageprivé.com, LastMinute.com, Eurolines, Fram, Corsica Ferries, Opodo... Hébergement : Logis de France, Pierre et Vacances, Maeva, Center-Parcs, VVF Villages, Première Classe, Balladins, Climat de France, EtapHôtel, Novotel, Club Med, Interhome...

: Logis de France, Pierre et Vacances, Maeva, Center-Parcs, VVF Villages, Première Classe, Balladins, Climat de France, EtapHôtel, Novotel, Club Med, Interhome... Restauration : Pizza del Arte, Flunch, McDonalds, Pizza Hut, Domino's pizza, Burger King, Subway, Buffalo Grill, Paul, La Pataterie... et des milliers de restaurants indépendants

: Pizza del Arte, Flunch, McDonalds, Pizza Hut, Domino's pizza, Burger King, Subway, Buffalo Grill, Paul, La Pataterie... et des milliers de restaurants indépendants Sports et loisirs : Parc Astérix, Waliby, Disneyland Paris, La Mer de Sable, La Cité des Sciences, Nausicaa, UCPA...

: Parc Astérix, Waliby, Disneyland Paris, La Mer de Sable, La Cité des Sciences, Nausicaa, UCPA... Culture : Gaumont-Pathé, UGC, Musée du Louvre, Musée d'Orsay...

L'Agence nationale des chèques vacances propose aussi des e-chèques vacances. Ils correspondent à des titres nominatifs que vous pouvez utiliser sur Internet. Avec l'e-chèque vacances, vous pouvez ainsi régler des achats sur des sites comme fram.fr, belambra.fr, lastminute.com et ticketmaster.fr par exemple. Rendez-vous sur le site de l'ANCV, ici, pour consulter la liste complète des professionnels. L'e-chèque vacances se présente sous la forme de coupures d'une valeur unique de 60 euros. Elles sont utilisables sur Internet exclusivement et sont valables deux ans après la date d'émission. Attention, ce dernier n'est pas accepté par certaines enseignes qui autorisent uniquement le paiement en chèques vacances papiers. C'est notamment le cas de la SNCF.

Le e-chèque vacances ANCV permet de régler des achats sur Internet © ANCV

Vous pouvez payer vos billets de train SNCF (TGV, TER, Intercités) en chèques vacances. Il est possible de les régler avec vos chèques en boutique SNCF ou en gare. Vous pouvez aussi poser une option sur le site Internet de la SNCF, puis vous rendre en boutique ou en gare pour payer directement. Attention, certains achats ne peuvent être réglés avec des chèques vacances ANCV. C'est le cas des billets pour des déplacements en Île-de-France et les trajets à l'international par exemple. A noter : dans le cas du billet de congé annuel, la réduction accordée par ce tarif (-25 % sur le tarif loisir standard) passe à -50% si vous payez au moins la moitié de votre billet par chèques vacances. Ayez à l'esprit qu'en revanche la SNCF n'accepte toujours pas l'e-chèque vacances.

Les chèques vacances ne sont pas acceptés comme moyen de paiement pour les trajets internationaux. L'Eurostar reliant Paris à Londres, Bruxelles ou Amsterdam, il n'est donc pas possible de payer ses billets Eurostar avec des chèques vacances ANCV.

La compagnie Air France accepte le paiement avec des chèques vacances ANCF mais uniquement pour certains trajets : "Vous pouvez régler vos billets avec des chèques-vacances, dans les agences Air France ou aux comptoirs Air France de certains aéroports, pour vos vols effectués par Air France, KLM ou HOP! en France métropolitaine, au départ ou à destination de la France d'outre-mer, vers les pays de l'Union européenne". Air France précise que "le nombre de chèques-vacances utilisables pour le paiement d'un billet n'est pas limité".

Le carburant est considéré comme un bien de consommation et non une prestation de services. Même si l'essence et le gasoil sont indispensables en cas de départ en vacances en voiture, vous ne pourrez pas payer votre essence en chèques vacances ANCV.

Le paiement direct par chèques vacances n'est plus autorisé lors du passage au péage depuis 2013. Les sociétés d'autoroutes refusent ce mode de paiement, car il ne garantit pas suffisamment la fluidité du trafic autoroutier. Sachez qu'il est tout de même possible de créditer ses chèques vacances sur un badge de télépéage, baptisé "Libert-t Vacances". Les bénéficiaires peuvent alors y déposer jusqu'à 150 euros par an en chèques-vacances, et ainsi bénéficier des avantages du télépéage (voies réservées, rapidité de passage, paiement facilité...). Informations et inscriptions sur Autoroutes.fr

Oui, vous pouvez tout à fait payer votre repas au restaurant en chèque vacances. Vérifiez tout de même avant de rentrer dans le restaurant qu'un autocollant ANCV a bien été apposé sur la vitrine. En effet, tous les restaurants ne sont pas partenaires du programme chèque vacances. Les restaurants McDonald's, Subway et désormais Burger King acceptent pratiquement tous le paiement en chèques vacances. En revanche, le rendu de monnaie n'est pas obligatoire.

Pensez à vérifier que l'agence ou le prestataire est un partenaire de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV). Ensuite, consultez les conditions générales de vente. Elles doivent détailler les modalités de paiement. Si vous rencontrez des difficultés à trouver ces informations, contactez le service client de votre prestataire, hôtel, agence... par mail ou par téléphone. En général, vous devez envoyer les chèques vacances par courrier ou vous rendre dans une boutique pour valider le paiement.

Non. Les produits commercialisés par Decathlon sont des biens et non des prestations de services. Il est donc impossible de régler vos achats avec des chèques vacances, et ce, même si cela concerne un masque de plongée ou des chaussures de randonnée. Cette règle vaut également pour les autres enseignes sportives comme Go Sport ou Intersport, par exemple.

Comme indiqué précédemment, les produits commercialisés par la FNAC (CD, DVD, matériel informatique...) ne peut être réglés avec des chèques vacances puisqu'ils sont, eux aussi, des biens et non des prestations de services. En revanche, sachez qu'il est possible de régler des prestations de l'agence FNAC Voyage (voyages organisés, excursions...) avec des chèques vacances ANCV.

Bonne nouvelle, les séances de cinéma sont considérées comme une prestation de services. Il est donc envisageable de payer une séance dans certains cinémas Gaumont-Pathé ou Cinéville. Votre chèque vacances ne vous permettra pas en revanche de régler des bonbons, du pop-corn, une boisson ou des glaces pour agrémenter votre séance. Pensez à joindre le cinéma ou à consulter le site Internet pour savoir si pouvez payer le cinéma avec des chèques vacances ANCV.

Non, les voyagistes en ligne tels que Opodo ou Go Voyages n'autorisent pas à payer votre séjour en chèques-vacances ANCV.

Non, le site de location entre particuliers Airbnb ne permet pas de régler la location de maison ou d'appartement en chèque vacances. Seul un paiement électronique (via cartes bancaires, PayPal, Google Wallet, Apple Pay, etc) est possible sur le site Airbnb.fr.

Les chèques-vacances ANCV sont simples à utiliser et à utiliser. Il vous suffit de compléter les champs "Nom" et "Adresse". Le prestataire ajoutera lui-même les éléments manquants. Ne détachez pas la zone supérieure du chèque vacances avant son utilisation. Le prestataire le fera également.

Il suffit de remplir son nom et son adresse sur le chèque-vacances ANCV © ANCV

Non, ce n'est pas interdit de rendre la monnaie sur les chèques vacances. Cependant, les partenaires ANCV peuvent décider de ne pas le faire. Vous ne pouvez donc pas réclamer un rendu de monnaie si votre paiement en chèques vacances dépasse le montant de vos achats.

La durée de validité des chèques vacances est de deux ans de plus que leur année d'émission, jusqu'au 31 décembre. Par exemple, un chèque vacances émis en 2018 est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Si vous avez en votre possession des chèques vacances périmés, vous pouvez les échanger dans les trois mois suivant leur fin de validité. Ensuite, il est trop tard. Imaginons par exemple qu'en janvier 2020, vous constatez qu'il vous reste des bons périmés depuis fin décembre 2019, vous aurez jusqu'au 31 mars 2020 pour les échanger contre des chèques vacances valables. Pour en savoir plus, consultez les conditions sur le site de l'ANCV, ici.

Si vous avez perdu vos chèques vacances ou qu'on vous les a volés, vous ne pourrez malheureusement pas faire grand chose. Il n'est pas possible de faire opposition sur le chèque-vacances... L'ANCV propose toutefois de faire une demande "de mise en recherche des titres disparus". Comme l'explique l'agence, "ce dispositif offre la possibilité de réémettre le montant des titres qui n'auront pas été présentés au remboursement au 31 mars de l'année suivant la fin de validité, par des prestataires conventionnés auprès de l'ANCV". Les modalités sont expliquées sur le site.

Les chèques vacances ANCV concernent aussi bien les salariés du privé que les fonctionnaires. L'essentiel est de ne pas dépasser les conditions de ressources fixées par le ministère pour en bénéficier, puisque le dispositif est attribué sur critères sociaux. Il est donc possible de travailler à l'Education nationale, dans les hôpitaux publics, dans la fonction publique territoriale... pour bénéficier de chèques vacances. Tout est expliqué sur le site de l'ANCV, rubriques "Obtenir le chèque vacances dans la fonction publique d'Etat" et "Obtenir le chèque vacances dans la fonction publique territoriale ou hospitalière".

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En début d'année prochaine, une nouvelle solution de paiement dématérialisée sera proposée : le chèque vacances Connect. Concrètement, il permettra aux détenteurs d'utiliser leurs Chèques-Vacances partout auprès des professionnels du tourisme agrées avec une application de paiement sur smartphone. Il pourra être utilisé en direct, à distance ou sur Internet. Rassurez-vous : les chèques-vacances en format papier continueront d'être émis et commercialisés.