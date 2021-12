Soldes à Londres : les dates 2022 et les bonnes adresses shopping

Si Paris est "la" ville de la mode, les soldes de Londres sont également attendus avec impatience. Dates 2022, bonnes adresses, transports... Retrouvez toutes les informations utiles pour aller faire les soldes à Londres.

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 15h56] Picadilly Circus, Oxford Street, Regent Street, Covent Garden... Autant de lieux dédiés au shopping qui voient débarquer chaque année de nombreux touristes au moment des soldes à Londres. Si les chaines de grands magasins sont aussi nombreuses qu'à Paris, vous pourrez également profiter de promotions intéressantes dans des boutiques vintage ou de créateurs. Dates des soldes 2022, bonnes adresses shopping et transport, voici les informations utiles qui vous simplifieront la vie si vous avez prévu de traverser la Manche pour faire les soldes à Londres en été ou en hiver.

En hiver, les soldes à Londres débutent officiellement lors du Boxing Day, un jour férié au lendemain Noël. Les soldes d'hiver à Londres commenceront donc le 26 décembre 2022 et se termineront fin janvier 2022 (dates de fin des winter sales à vérifier auprès de chaque magasin).

Durant les soldes d'été à Londres, les réductions sont généralement moins intéressantes qu'en hiver. Si vous souhaitez tout de même profiter de tarifs plus avantageux que le reste de l'année, sachez que la plupart des grands magasins londoniens débuteront leurs promotions estivales la dernière semaine de juin 2022 pour les terminer 5 semaines plus tard. Une bonne raison d'aller découvrir la ville de Londres en été.

Les soldes à Londres sont un vrai bon plan shopping car les réductions sont importantes et peuvent aller jusqu'à moins 80% lors de la dernière semaine. Articles de luxe, vêtements bon marché ou objets de décoration, les tentations sont nombreuses dans les différents quartiers touristiques de la capitale britannique. Pour faire le plein de bonnes affaires au lendemain de Noël et éviter de perdre du temps dans les transports, plusieurs rues commerçantes et boutiques incontournables sont à privilégier. A savoir : les boutiques sont généralement ouvertes de 10h à 18h ou 19h et fermées le dimanche. Cependant, certains grands magasins comme Harrods ou Liberty ouvrent leurs portes aux clients le dimanche, de 11h ou 12h à 18h.

Les grands magasins : pour dénicher des vêtements et accessoires de luxe à des prix accessibles, rendez-vous dans les grandes enseignes londoniennes : Harvey Nichols, Harrods, Fenwick, Peter Jones, Liberty, Fortnum & Mason...

: pour dénicher des vêtements et accessoires de luxe à des prix accessibles, rendez-vous dans les grandes enseignes londoniennes : Harvey Nichols, Harrods, Fenwick, Peter Jones, Liberty, Fortnum & Mason... Les boutiques des grandes chaînes : pour trouver un grand nombre d'articles à la mode et à petits prix, le plus simple est de se rendre à Oxford Street où se trouvent toutes les boutiques des grandes enseignes : Urban Outfitters, Topshop, Primark, Forever 21, Selfridges...

: pour trouver un grand nombre d'articles à la mode et à petits prix, le plus simple est de se rendre à Oxford Street où se trouvent toutes les boutiques des grandes enseignes : Urban Outfitters, Topshop, Primark, Forever 21, Selfridges... Les bonnes adresse vintage : pour trouver des pièces rares et vintage, direction les célèbres marchés aux puces : Brick Lane, Brixton et Columbia Road Flower Market. Ce dernier est le véritable temple du vintage à Londres, certains font le déplacement uniquement pour s'y rendre.

Destination shopping par excellence, la ville de Londres est accessible en avion ou en train en fonction de votre ville de départ. Pour un week-end d'emplettes express ou une semaine de fièvre acheteuse dans les différents quartiers de la capitale britannique, choisissez le moyen de transport adapté à votre budget. Une fois sur place, optez pour l'Oyster Card, un pass permettant de voyager à prix réduits dans tous les transports publics de la capitale britannique : le métro de Londres (the Tube), le London Overground et autres trains dans Londres, les bus, le tramway, le Docklands Light Railway (DLR), et le téléphérique "Cable Car" (Emirates Air Line).

En avion : de nombreuses compagnies aériennes placent Londres à un saut de puce de la France. Au départ de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, de Toulouse ou de Marseille, des vols aller-retours sont disponibles dès 50 euros avec Ryanair, à moins de 90 euros avec EasyJet et aux alentours de 130 euros avec Air France... Comment résister ?

: de nombreuses compagnies aériennes placent Londres à un saut de puce de la France. Au départ de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, de Toulouse ou de Marseille, des vols aller-retours sont disponibles dès 50 euros avec Ryanair, à moins de 90 euros avec EasyJet et aux alentours de 130 euros avec Air France... Comment résister ? En train : si vous planifiez votre voyage à Londres plusieurs semaines ou mois à l'avance, vous pouvez trouver des billets Eurostar à moins de 50 euros l'aller au départ de Paris Nord.

Très appréciées par les touristes qui n'hésitent pas à traverser la Manche pour aller dénicher les bonnes affaires, les soldes de Londres sont-elles aussi intéressantes que l'on ne le pense ? Selon les internautes qui se sont exprimés sur le forum Voyage, la réponse est oui ! Écharpes en cachemire, porcelaine fine... Les articles typiquement anglais et difficilement trouvables en France se vendent à des prix défiant toute concurrence, profitant de fortes réductions pendant la première et la dernière semaine des soldes.