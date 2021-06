"Vacances au Maroc 2021 : frontières ouvertes le 15 juin pour les Français, les infos pour cet été"

Les frontières aériennes du Maroc vont rouvrir le 15 juin. Les voyageurs français devront avoir un certificat de vaccination et/ou un résultat négatif d'un test PCR de moins de 48 heures. Allégement des restrictions, lieux ouverts, on fait le point sur les dernières infos et la situation sanitaire au Maroc avant les vacances d'été.

[Mis à jour le 8 juin 2021 à 10h24] Après des mois de suspension avec une cinquantaine de pays dont la France, le Maroc a annoncé dimanche la réouverture progressive de ses frontières aériennes à partir du 15 juin. "Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume du Maroc et de la baisse du nombre des cas d'infections au nouveau coronavirus, les autorités marocaines ont pris de nouvelles mesures progressives afin d'assouplir les restrictions sur le déplacement des voyageurs désirant accéder au territoire national", résume un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche.

Deux listes de pays ont été établies avec des règles différentes d'accès à partir du 15 juin : la liste A comprend "tous les pays ayant des indicateurs positifs" dont ceux de l'Union européenne tandis que la liste B concerne 74 pays avec " une propagation des variants ou l'absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique ". Les voyageurs arrivant de pays de la liste A (dont la France), qu'ils soient Marocains ou pas, doivent avoir un certificat de vaccination et/ou un résultat négatif d'un test PCR de moins de 48h.

Pour les voyageurs de la liste B, il faudra avoir reçu une "autorisation exceptionnelle", présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures, et seront soumis à un isolement de 10 jours à l'arrivée. Cela concerne les voyageurs en provenance de l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, l'Argentine... Ces deux listes seront actualisées " régulièrement au moins deux fois par mois selon le besoin ", précisait hier le ministère des Affaires étrangères.

Les Marocains résidant à l'étranger pourront également rentrer au Maroc par voie maritime dès le 15 juin, depuis les ports de Sète en France et de Gênes en Italie, avec un test PCR négatif à l'embarquement et un autre réalisé à bord. Il semblerait que ces annonces ont motivé les voyageurs à réserver leurs billets d'avion. Sur Twitter, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a indique "En raison de la forte affluence sur le site web http://royalairmaroc.com nous vous recommandons de réserver vos billets sur l'application mobile Royal Air Maroc. Merci pour votre compréhension et votre patience".

L'état d'urgence sanitaire est en vigueur au Maroc depuis le 20 mars 2020 et doit se terminer le 10 juin 2021. Les restrictions de voyage au Maroc liées à la pandémie de Covid-19 vont être progressivement levées à partir du 15 juin, avec deux listes distinctes – la première incluant l'Union européenne entre autres, dont les passagers touristes compris devront avoir un certificat de vaccination et/ou un résultat négatif de test PCR datant de moins de 48 heures.

Aucune quarantaine n'est exigé lors de votre arrivée au Maroc. Si vous faites partie de la liste A et que vous disposez d'un certificat de vaccination et/ou un résultat négatif d'un test PCR négatif de moins de 48h, vous pourrez rentrer sur le territoire marocaine sans vous isoler.

Ces derniers jours, le Maroc a assoupli plusieurs restrictions liées au Covid-19. Il est désormais autorisé de se déplacer sans restrictions au niveau national, le couvre-feu a été décalé à 23h00 comme l'heure de la fermeture des restaurants. Les cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès pour la saison estivale, dans le respect de la distanciation physique. Le Club Med a déjà annoncé l'ouverture de son club de Marrakech le 12 juin et du club Yasmina de Cabo Negro près de Tanger le 26 juin.

Les vols sont désormais opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.