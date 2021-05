"Vacances au Maroc : frontières fermées, peut-on y aller cet été 2021 ? Les dernières infos"

Les frontières aériennes, terrestres et maritimes étant fermées, il est conseillé de reporter tout projet de déplacement vers le Maroc jusqu'à nouvel ordre. Etat d'urgence, test PCR, lieux ouverts, on fait le point sur les dernières infos et sur la situation sanitaire au Maroc face au Covid-19.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Avions

[Mis à jour 27 mai 2021 à 10h49] Alors que plusieurs pays comme l'Espagne ou Malte ont annoncé qu'ils accueilleront les touristes vaccinés sans conditions dès cet été 2021 afin de relancer leur saison touristique, les frontières aériennes, terrestres et maritimes du Maroc sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Depuis le 30 mars dernier, les autorités marocaines ont en effet décidé de suspendre les liaisons aériennes entre le Maroc et la France et l'état d'urgence a quant à lui été prolongé jusqu'au 10 juin prochain inclus. Si on devrait donc en savoir un peu plus à cette date sur les déplacements autorisés ou non entre la France et le Maroc, il est conseillé de ne pas réserver ses billets d'avion pour le moment.

L'ambassade de France au Maroc "conseille en effet à chacun de reporter tout projet de déplacement vers le Maroc et ce, jusqu'à nouvel ordre". Les Français en difficulté sont invités à prendre l'attache du consulat général de France le plus près de leur lieu de séjour.

L'état d'urgence sanitaire est en vigueur au Maroc depuis le 20 mars 2020 et est prolongé tous les mois depuis cette date. Dans le cadre de l'état d'urgence, les frontières aériennes, terrestres et maritimes du Maroc sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Aucun franchissement des frontières terrestres n'est possible, dans les deux sens. Cela concerne notamment les points de passage frontaliers avec Ceuta et Melilla, ainsi qu'avec la Mauritanie (Guerguerat).

Aucune quarantaine n'est exigé lors de votre arrivée au Maroc. Si vous disposez d'un test PCR négatif de moins de 48h, vous pourrez rentrer sur le territoire marocaine sans vous isoler (uniquement avec un motif impérieux car les frontières terrestres, maritimes et aériennes du Maroc sont fermées jusqu'à nouvel ordre).

Le Maroc a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays. Les rassemblements sont interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres restent fermés.

Un couvre-feu est toujours en place sur tout le territoire national de 21 heures à 6 heures. Les restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces ferment tous les jours à 20h. Ces mesures visent à répondre à "l'évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et à l'apparition de nouveaux variants du virus dans des pays voisins", selon le communiqué.

Les vols sont désormais opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.