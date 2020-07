Vacances au Maroc : réouverture des frontières le 14 juillet, mesures... Les conditions

Le Maroc a annoncé pour le 14 juillet à minuit la réouverture de ses frontières aériennes et maritimes mais sous certaines conditions. On fait le point sur les dernières infos.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Avions

Pays de monuments historiques, de déserts, de plages et de villes animées, le Maroc est une destination incontournable pour un week-end ou une semaine de vacances à moins de 4 heures de vol de la France. Relativement épargné par le coronavirus, le pays dénombre un peu plus de 8000 contaminations . Alors que de nombreux pays d'Europe et du pourtour méditerranéen ont rouvert leurs frontières afin de relancer la saison touristique cet été, le Maroc reste très prudent et vient d'annoncer une réouverture de ses frontières aériennes et maritimes sous conditions.

Le Maroc a annoncé la réouverture de ses frontières aériennes et maritimes pour le 14 juillet à minuit, mais uniquement pour les citoyens et résidents étrangers souhaitant revenir dans le Royaume ou le quitter. Aucune date n'a encore été donnée pour le tourisme. Les Marocains et les résidents étrangers donc autorisés à revenir au Maroc uniquement par avion ou par bateau. Selon un communiqué du gouvernement, " les compagnies aériennes nationales programmeront autant de vols que nécessaires pour la réussite de cette opération ". Tous les voyageurs devront présenter un test de dépistage de Covid-19 négatif datant de moins de 48 heures à l'embarquement. Le port du masque est obligatoire et un contrôle PCR pourrait éventuellement être effectué pendant le voyage.

Début juillet, la ville de Safi a été placée en quarantaine et ses quelque 300 000 habitants soumis à un confinement total suite à un nouveau record de contaminations. Une demi-douzaine de villes restent soumises à des restrictions en raison de l'apparition de foyers épidémiologiques "en milieu professionnel", notamment dans l'ouest du Maroc. Concernant la quarantaine à l'arrivée sur le territoire, rien n'a été acté pour le moment sachant qu'on ne connait pas la date de réouverture des frontières pour les touristes.

Avec la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, le port du masque reste obligatoire au Maroc. Les rassemblements sont interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres restent fermés et les restaurants et cafés sont limités aux commandes à emporter. Difficile donc d'imaginer passer des vacances "normales" au Maroc cet été temps que ces règles strictes de distanciation sociale et d'hygiène sont en place.

Le pays est toujours divisé en deux, avec une zone 1 qui englobe les régions les moins peuplées. Dans ces petites villes, il sera possible de circuler sans autorisation et de profiter des espaces publics en plein air qui ont rouvert. Par contre, la zone 2 qui regroupe toutes les destinations touristiques du Maroc (Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger...) reste confinée jusqu'à nouvel ordre.

Le Maroc a interrompu ses vols internationaux dès le début de l'épidémie de coronavirus mais le rapatriement de ressortissants français a toutefois autorisé par nécessité. Si des vols sont proposés au départ de Roissy et d'Orly depuis la mi-juin sur le site de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, cela ne veut pas pour autant dire que vous pourrez vous y rendre pour les vacances d'été. Il faut en effet attendre l'annonce de la la date officielle de la réouverture des frontières marocaines pour les touristes. La compagnie aérienne prépare également la réouverture de dizaines de lignes, dont 16 au total à destination de la France.