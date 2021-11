"Voyage au Maroc : fin du couvre-feu, les conditions pour y aller cet hiver"

Le gouvernement marocain a annoncé la levée du couvre-feu national en raison de l'amélioration de la situation épidémiologique dans le royaume. On fait le point sur les nouvelles mesures et restrictions de voyage pour voyager au Maroc cet hiver.

[Mis à jour le 12 novembre 2021 à 11h04] Bonne nouvelle si vous prévoyez de vous rendre au Maroc ces prochaines semaines, le couvre-feu a été levé et plusieurs restrictions ont été allégées partout dans le royaume. Les autorités marocaines ont décidé d'autoriser à nouveau les déplacements entre les préfectures et les provinces "sans la présentation d'aucun document", et l'organisation de funérailles et de fêtes. Toutefois, le pass vaccinal anti-Covid, doit être présenté à l'entrée de tous les lieux clos: hôtels, café et restaurants, cinéma, salles de sport et hammams...

Pour se rendre au Maroc, les voyageurs français doivent présenter certificat de vaccination, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures et une fiche sanitaire remplie au moment de l'embarquement. Pour le retour en France, il ne leur sera demandé que le certificat de vaccination.

Les voyageurs non vaccinés doivent quant à eux présenter à l'embarquement un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d'embarquement, une déclaration sur l'honneur remplie et signée pour un confinement de 10 jours, une preuve de réservation confirmant le paiement dans l'un des hôtels désignés par les autorités marocaines et une fiche sanitaire remplie et signée.

Après des mois d'état d'urgence et d'arrêt du tourisme afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes mi-juin 2021 Depuis le 14 juillet 2021, la France est classée dans la liste B. Les passagers vaccinés en provenance de France devront présenter à l'embarquement un certificat de vaccination complet, un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d'embarquement et une fiche sanitaire remplie et signée.

Concernant les passagers non-vaccinés (ou n'ayant bénéficié que d'une seule dose à la date du départ) en provenance de France : Les Marocains et les Français/autres nationalités résidents au Maroc devront observer à leur arrivée au Maroc un auto-isolement à domicile de 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) au 5ème jour. Ils devront présenter à l'embarquement un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d'embarquement, une déclaration sur l'honneur remplie et signée, mentionnant l'engagement pour un auto-isolement à domicile pendant 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) le 5e jour et une fiche sanitaire remplie et signée.

Les Français (et autres étrangers) de passage au Maroc devront effectuer à leur arrivée au Maroc une quarantaine contrôlée de 10 jours, à leur charge, dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités marocaines, avec un test PCR de contrôle au 9e jour. Ils devront présenter à l'embarquement un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d'embarquement, une déclaration sur l'honneur remplie et signée pour un confinement de 10 jours, une preuve de réservation confirmant le paiement dans l'un des hôtels désignés par les autorités marocaines pour un confinement de 10 jours et une fiche sanitaire remplie et signée (délivrée par les autorités marocaines à bord de l'avion ou à l'arrivée sur le territoire marocain).

Les Français (et autres étrangers) non vaccinés de passage au Maroc doivent effectuer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à leur charge, dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités marocaines, avec un test PCR de contrôle au 9e jour.

Le gouvernement marocain a annoncé mi-novembre la levée du couvre-feu national en vigueur depuis plus d'un an en raison de "l'amélioration de la situation épidémiologique" dans le royaume. Cette décision fait "suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination", explique le gouvernement dans un communiqué

Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert au Maroc. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès, dans le respect de la distanciation physique.

Les vols seront opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) depuis la réouverture des frontières du Maroc le 15 juin par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.