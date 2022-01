Voyage au Maroc : frontières fermées jusqu'à fin janvier, Royal Air Maroc annule ses vols

Alors que le Maroc a prolongé la fermeture de ses frontières jusqu'au 31 janvier 2022, la compagnie nationale Royal Air Maroc a annulé tous ses vols à l'international.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 15h30] Le Maroc a décidé de prolonger la suspension des vols à destination et en provenance du pays "jusqu'au 31 décembre minimum", selon une note de la Direction générale de l'aviation civile. Cette décision fait suite à la flambée des cas de Covid-19 et l'apparition du variant Omicron. Les liaisons maritimes passagers sont également suspendues.

Après avoir organisé des vols de rapatriement au mois de décembre dernier, la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a pris la décision d'annuler tous ses vols à l'international jusqu'à la fin du mois. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle explique : "Suite à l'information communiquée par la Direction Générale de l'Aviation Civile Marocaine, les vols internationaux Royal Air Maroc de et vers le Maroc seront annulés dans les 2 sens à partir du 01 Janvier 2022 à 00:00, et ce jusqu'au 31 Janvier 2022 à 23:59". Si vous deviez partit durant cette période, Royal Air Maroc vous propose un changement gratuit, de/vers la même destination ou une autre du réseau RAM dans la même zone géographique (Afrique, Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient) pour une nouvelle date de voyage pendant les 15 jours suivant la reprise des vols, Un changement sans pénalité avec application de la différence tarifaire, de/vers la même destination ou une autre du réseau RAM dans la même zone géographique pour une nouvelle date de voyage entre le 16ème jour après la date de reprise des vols et le 31 octobre 2022 ou un avoir valable 12 mois.

Après des mois d'état d'urgence et d'arrêt du tourisme afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, le Maroc avait rouvert ses frontières aériennes mi-juin 2021. Toutefois, le Royaume a pris la décision de suspendre l'intégralité des vols depuis et vers la France jusqu'au 31 janvier 2022 au moins suite à la flambée des cas de Covid-19 dans l'Hexagone.

En accord avec les autorités marocaines, RAM proposera durant le mois de janvier des vols spéciaux de rapatriement au départ du Maroc vers la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Mauritanie. En revanche, aucun vol de rapatriement vers le Maroc n'est annoncé pour l'heure.

IMPORTANT: VOLS EXCEPTIONNELS AU DÉPART DU MAROC 1/3 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 24, 2021

Les Français (et autres étrangers) non vaccinés de passage au Maroc doivent effectuer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à leur charge, dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités marocaines, avec un test PCR de contrôle au 9e jour.

Le gouvernement marocain a annoncé mi-novembre la levée du couvre-feu national en vigueur depuis plus d'un an en raison de "l'amélioration de la situation épidémiologique" dans le royaume. Cette décision fait "suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination", explique le gouvernement dans un communiqué

Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert au Maroc. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès, dans le respect de la distanciation physique.

Les vols seront opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) depuis la réouverture des frontières du Maroc le 15 juin par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.