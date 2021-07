"Voyage au Maroc : test PCR, auto-isolement, quarantaine à l'hôtel, conditions d'entrée pour cet été"

Si les Marocains et les Français résidant au Maroc peuvent observer un auto-isolement à domicile à l'arrivée, les Français en vacances au Maroc doivent réaliser une quarantaine de 10 jours à l'hôtel à leurs frais. Retrouvez les conditions d'entrée au Maroc et les dernières infos Covid pour cet été 2021.

[Mis à jour le 29 juillet 2021 à 11h39] Le Maroc a durci les conditions d'entrée sur son territoire pour plusieurs pays en mettant à jour sa liste de pays de catégorie B. Depuis mi-juillet, les voyageurs vaccinés en provenance de France doivent présenter un certificat de vaccination complet (le certificat de vaccination est considéré comme complet après deux semaines de l'administration de la 2e dose du vaccin ou de la dose unique), un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d'embarquement et une fiche sanitaire remplie et signée. Pour les voyageurs non-vaccinés (ou n'ayant bénéficié que d'une seule dose à la date du départ) en provenance de France, deux cas de figure existent en fonction de votre situation :

Les Marocains et les Français résidents au Maroc devront observer à leur arrivée au Maroc un auto-isolement à domicile de 5 jours , avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) au 5ème jour. Ils devront présenter à l'embarquement un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d'embarquement, une déclaration sur l'honneur remplie et signée, mentionnant l'engagement pour un auto-isolement à domicile pendant 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) le 5e jour et une fiche sanitaire remplie et signée.

Update: Les étrangers résidant au Maroc en provenance des pays de la liste "B", et qui sont concernés par le confinement, sont appelés à s'isoler à domicile une fois au Maroc pendant 5 jours, avec un test de dépistage au 5ème jour. — Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) July 14, 2021

Suite à l'actualisation des conditions d'accès au territoire national à travers l'inclusion de trois nouveaux pays dans la liste B (France, Espagne et Portugal), Royal Air Maroc se mobilise en faveur des passagers concernés en apportant plus de flexibilité aux billets au départ et à destination de ces pays en offrant à ses clients impactés. Un changement de date de vol est ainsi gratuit sur la même destination jusqu'au 30 septembre 2021.

Afin de répondre à la forte demande, Royal Air Maroc renforce son offre en mobilisant des avions affrétés pour l'été 2021. Près de 1400 vols supplémentaires dune capacité de plus de 220000 sièges seront programmés dès le début de juillet. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 1, 2021

L'opération Marhaba 2021 a débuté le 15 juin jour de la réouverture des frontières maritimes et aériennes du Maroc, permettant ainsi l'arrivée des Marocains Résidant à l'Étranger (MRE) par la mer. Attention toutefois, les seules liaisons maritimes prévues pour le Maroc cet été 2021 partent de France (Sète, Marseille), d'Italie (Gênes) ou du Portugal (Portimao), avec un total de 650 000 passagers et 180 000 véhicules attendus durant la période estivale. Un second test PCR sera effectué à bord des ferries. Les frontières terrestres restent quant à elles fermées. Un couvre-feu de 23h à 4h30 du matin est toujours en vigueur au Maroc et le port du masque reste obligatoire. Les rassemblements sont autorisés, dans la limite des 50 personnes en intérieur et 100 personnes en extérieur.

Après des mois d'état d'urgence et d'arrêt du tourisme afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes mi-juin 2021 Attention, la France est officiellement passée dans la liste des pays de catégorie B, dont les voyageurs sont soumis à des restrictions sévères. Les voyageurs totalement vaccinés doivent présenter leur certificat ainsi qu'un test PCR négatif réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement.

Quant aux voyageurs pas totalement vaccinés ou pas vaccinés du tout, ils sont dans l'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures et de réaliser une quarantaine contrôlée de 10 jours, à réaliser dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités locales. Un nouveau test PCR devra être réalisé le neuvième jour pour autoriser la sortie de quarantaine. Les étrangers résidant au Maroc en provenance des pays de la liste "B", et qui sont concernés par le confinement, sont appelés à s'isoler à domicile une fois au Maroc pendant 5 jours, avec un test de dépistage au 5ème jour. Les enfants de moins de 11 ans sont dispensés du test PCR. Les liaisons maritimes entre la France et le Maroc sont rétablies dans le cadre de l'opération "Marhaba 2021". Les frontières terrestres restent quant à elles fermées.

Les vols depuis et vers le Maroc ont progressivement repris depuis la mi-juin selon une classification des pays en deux listes (A et B). Les passagers en provenance des pays de la liste B, dans laquelle figurer la France depuis le 14 juillet doivent présenter leur certificat ainsi qu'un test PCR négatif réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement si ils sont totalement vaccinés ou présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures et réaliser une quarantaine contrôlée de 10 jours s'ils ne sont pas complètement vaccinés ou pas vaccinés du tout. Les étrangers résidant au Maroc en provenance des pays de la liste "B", et qui sont concernés par le confinement, sont appelés à s'isoler à domicile une fois au Maroc pendant 5 jours, avec un test de dépistage au 5ème jour.

Un couvre-feu est en vigueur au Maroc de 23 h à 4h30 du matin. Les rassemblements et activités réunissant moins de 50 personnes en espaces clos et moins de 100 personnes en plein air sont autorisés. Les salles des fêtes ne doivent pas dépasser 50% de leurs capacités d'accueil, sans toutefois recevoir plus de 100 personnes. Le port du masque est obligatoire dans tout le Royaume.

Le Maroc a assoupli plusieurs restrictions liées au Covid-19 concernant les déplacements. Il est désormais autorisé de se déplacer sans restrictions au niveau national. Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès pour la saison estivale, dans le respect de la distanciation physique. Le Club Med a rouvert son club de Marrakech le 12 juin et le club Yasmina de Cabo Negro près de Tanger le 26 juin.

Les vols seront opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) depuis la réouverture des frontières du Maroc le 15 juin par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion. Les compagnies Transavia, Ai France, Royal Air Maroc, Ryanair et TUI fly ont mis en vente des billets d'avion pour le Maroc depuis la mi-juin et pour toute la période estivale.

De son côté, Air France propose des vols vers Agadir, Marrakech, Rabat et Tanger depuis Roissy et Orly en juillet-août. Au départ de ses bases de Paris, Nantes, Lyon et Montpellier, Transavia dessert les principaux aéroports marocains avec 14 routes dont Agadir, Casablanca ou encore Marrakech et Tanger. De son côté, la compagnie TUI fly annonce qu'elle va desservir au départ de Lille 7 villes au Maroc dont 2 nouvelles destinations touristiques : Tanger et Fès.