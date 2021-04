Passeport sanitaire : allègement des restrictions de voyage début mai ? Les annonces de Macron

Emmanuel Macron a évoqué la levée prochaine des restrictions de circulation entre les pays européens, mais aussi avec les citoyens américains vaccinés grâce à un "pass spécial". Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 19 avril 2021 à 10h11] Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CBS et diffusé ce dimanche, Emmanuel Macron a évoqué une levée progressive des restrictions de circulation début mai entre les pays européens, mais aussi avec les États-Unis. Le président de la République a rappelé qu'un "certificat pour faciliter les voyages" était en cours de création pour circuler entre les différents pays européens, avec l'emploi des tests et de la vaccination. Ce passeport sanitaire européen, validé par les 27 membres de l'UE et qui devrait être mis en œuvre dans les semaines à venir, pourrait ainsi intégrer des certificats de vaccination ou des tests Covid-19 négatifs.

Emmanuel Macron a également évoqué les arrivées sur le territoire français, tant pour les expatriés que pour le reste du monde. "Nous travaillons très durs pour proposer une solution concrète, en particulier pour les Américains vaccinés, avec un pass spécial je dirais", a-t-il ajouté. Afin de définir une "solution concrète" de ce type, des discussions sont en cours avec la Maison Blanche, et les ministres concernés "parachèvent actuellement les discussions techniques", a-t-il encore souligné. Si les personnes souhaitant venir en France ne sont pas vaccinées, un test PCR négatif pourrait également être une condition d'accès au territoire.

Selon un sondage publié par Le Parisien mi-janvier, 62% des Français se sont prononcés en faveur de la vaccination obligatoire chez les personnes souhaitant prendre l'avion pour aller à l'étranger. Depuis, la question d'un passeport vaccinal a beaucoup fait parler : quel est le nom à lui donner, sera-t-il obligatoire pour voyager en Europe ? Le "certificat vert numérique", un passeport sanitaire version Union européenne, a été présenté au mois de mars par le Commissaire Thierry Breton en charge des vaccins dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

La première version du certificat sanitaire qui va être mis en place dès cet été a été présenté dimanche 29 mars. Sur smartphone ou sur papier, il comprendra un QR code, votre nom et prénom, votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de passeport, votre numéro de sécurité sociale et le type de vaccin avec la date d'injection des doses si vous vous êtes fait vacciner.

Le "certificat" sanitaire européen (non-obligatoire) sera mis en oeuvre à compter du 15 juin, annonce le commissaire Thierry Breton, invité du #LeGrandJury pic.twitter.com/Be6gQyAHWa — emmanuel bousquet (@manubousquet) March 28, 2021

Invité dans l'émission "le Grand jury RTL-Le Figaro-LCI", Thierry Breton a indiqué que le passeport sanitaire ne serait pas obligatoire. Celui-ci est avant tout censé faciliter les déplacements au sein de l'Union européenne et accélérer une réouverture générale. Ainsi, il pourra être demandé avant d'embarquer pour un vol, ou le passage d'une frontière. Seulement en l'absence de certificat, un test Covid négatif sera exigé pour s'assurer que vous n'êtes pas porteur du virus : "Nous développons en parallèle une capacité pour avoir des tests antigéniques rapides. […] On est en train d'investir très lourdement", a t-il assuré.

Le passeport sanitaire sera disponible en version papier ainsi qu'en version numérique à télécharger sur son smartphone. Il s'agira d'un QR code qui indiquera "votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si vous avez des anticorps ou pas." Par ailleurs, "pour ceux qui n'auront eu ni le vaccin, ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, on trouvera l'état de votre test PCR".

Au niveau européen, la question de la mise en place d'un passeport vaccinal a été posée pour la première fois par la Grèce mi-janvier. Alors qu'Athènes a déjà créé son propre certificat sanitaire qui prouve qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, le gouvernement a proposé d'étendre ce programme à l'ensemble des 27 pays membres.

Ce certificat sanitaire a été validé par les 27 pays membres de l'Union européenne après de nombreux débats En février dernier, certains pays européens comme la France et l'Allemagne affirmaient qu'il était encore trop pour évoquer un certificat sanitaire, jugeant la campagne de vaccination trop lenye. D'autres pays semblaient cependant y voir une solution pour anticiper le retour du tourisme au sein de l'UE. L'Islande a d'ailleurs déjà mis en place un passeport vaccinal pour entrer sur son territoire.