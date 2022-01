Voyage en Tunisie : couvre-feu et report des événements publics, les infos

Le gouvernement tunisien a décidé d'instaurer un couvre-feu de deux semaines pour permettre de limiter les contaminations. On fait le point sur les nouvelles règles et restrictions en Tunisie.

[Mis à jour le 17 janvier à 08h49] Si la Tunisie a rouvert ses frontières maritimes, terrestres et aériennes, la situation sanitaire liée au Covid reste difficile dans le pays. En raison d'une nouvelle hausse des contaminations, le gouvernement a décidé de l'instauration d'un couvre-feu de 22h à 5 du matin durant au moins deux semaines. Tous les rassemblements ou manifestations publics doivent également être reportés ou annulés. Depuis le 1er décembre, les voyageurs non-résidents et non vaccinés ne sont plus autorisés à se rendre sur le sol tunisien. Quant aux voyageurs vaccinés, ils doivent présenter un test PCR négatif de -48 heures avant départ au lieu de 72 heures auparavant. Des tests antigéniques aléatoires seront réalisés à l'arrivée, les personnes positives devront appliquer la quarantaine obligatoire.

Si la Tunisie a ouvert toutes ses frontières, dont ses frontières aériennes, la France a de son côté changé la Tunisie de la liste rouge à la liste orange. Les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) ne sont pas sont soumis au régime des motifs impérieux. Ils doivent présenter, en complément de leur attestation de vaccination, une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19.

Au départ de la Tunisie, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le vol (pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou immunisés). Chaque voyageur s’engage à s’isoler 7 jours une fois arrivé en France, et à réaliser un second test PCR à l’issue de cette période.

Le couvre-feu s'étend de 22H00 à 05H00 sur tout le territoire tunisien et ce pour au moins deux semaines. Les propriétaires de restaurants et des cafés de toutes sortes devront lever les chaises et empêcher la consommation sur place à partir de 22H00.

Les déplacements entre régions sont à nouveau permis au sein du territoire. Les rassemblements familiaux, privés et publics ainsi que les rassemblements dans les espaces clos demeurent toutefois interdits, sauf pour les personnes entièrement vaccinées (dans les espaces ouverts).

Le pays n’est plus confiné depuis le 17 mai 2021. La levée partielle des interdictions visant à protéger la population du risque de contamination s’est faite progressivement. Cependant, bien qu’un confinement général ait été décrété au mois de mai, celui-ci n’a pas été totalement respecté, en raison d’une fronde d’une partie des commerces. Aujourd’hui cependant, la plupart des lieux publics et privés sont officiellement ouverts : les lieux de culte, les écoles et universités ont ainsi pu rouvrir. Les cafés et restaurants sont également autorisés à ouvrir, en respectant une jauge théorique comprise entre 30 et 50 % de leur capacité maximale. Toutefois, chaque voyageur est tenu d’appliquer strictement les mesures sanitaires du protocole sanitaire du tourisme tunisien pour lutter contre la Covid-19. Les contrôles sur le territoire ont ainsi été renforcés, ils concernent essentiellement le port du masque dans les espaces publics fermés et les transports. Un numéro vert à destination des personnes souhaitant se renseigner davantage sur les mesures de restriction sanitaire a été mis en place par le gouvernement tunisien : 00216 80 10 11 11.

Oui, il est possible d’accéder aux plages tunisiennes, et ce sur tout le territoire. Cependant, chaque gouverneur a la possibilité, si la situation sanitaire l’exige, d’isoler les foyers de contamination à haut risque (cluster).

Plusieurs compagnies assurent les liaisons aériennes entre Paris et la Tunisie, parmi lesquelles Air France, Tunisair, Nouvelair (compagnie aérienne tunisienne privée) et Transavia. La compagnie aérienne à bas prix Transavia, filiale du groupe Air France – KLM, a même renforcé son programme de vols pour assurer un maximum de liaisons.

Avant le premier embarquement, les voyageurs en provenance de France devront donc présenter leur test PCR négatif daté de moins de 72 heures avant le départ du vol (pour les enfants de plus de 12 ans). Pour les personnes qui ont été complètement vaccinées, ou qui sont immunisées, une attestation portant un QR code remise par les autorités compétentes permet d’accéder à l’embarquement sans avoir à présenter de test PCR. Pour les voyageurs arrivant en Tunisie, des tests rapides, effectués de manière aléatoire, pourront être réalisés. Si le test est positif, le passager sera alors immédiatement transféré vers un centre dédié pour être isolé. Au départ de Tunisie, les voyageurs doivent aussi remplir une fiche de contact, exigée par les autorités françaises.