Classement des meilleures compagnies aériennes du monde : Air France dans le Top 10

Plusieurs classements distinguent chaque année les meilleures compagnies aériennes du monde. Ils sont le plus souvent établis à partir des avis voyageurs sur différents critères (flotte, services à bord, qualité de l'accueil...).Découvrez les classements 2021.

Sommaire Classement Skytrax

Classement Tripadvisor

Classement eDreams

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 11h45] Sur un marché très concurrentiel, les classements de compagnies aériennes sont toujours très attendus. Ils permettent aux voyageurs de mieux choisir leur compagnie en fonction de leurs attentes, que celles-ci soient centrées sur le prix, le confort ou encore la qualité des services à bord. Pour les transporteurs, c'est une occasion de se démarquer et de voir leurs efforts récompensés. La plupart des palmarès reposent sur des avis voyageurs et prennent en compte des critères similaires, aussi retrouve-t-on souvent les mêmes compagnies sur le podium. Celles du Golfe comme Qatar Airways ou Emirates sont souvent primées pour leurs "Première classe" et leurs flottes dernier cri, les compagnies asiatiques pour la qualité de leurs équipages, les compagnies européennes et américaines pour leur offre low cost. Skytrax, site de référence de notation du transport aérien, a dévoilé son classement 2021 le 29 septembre dernier. Et bonne surprise, Air France entre dans le top 10 des meilleures compagnies aériennes au monde. La compagnie française progresse de 13 places par rapport à 2019, se payant même le luxe d'occuper la première en Europe, devant British Airways. Air France se classe à la cinquième place mondiale des Meilleures compagnies aériennes de première classe. Air France se classe également à la cinquième place des Meilleures compagnies aériennes de première classe.

Les classements de référence restent les Skytrax Awards qui distinguent chaque année les compagnies dans plusieurs catégories : "Meilleures compagnies au monde", "Meilleures low cost", "Meilleures compagnies régionales", "Meilleurs divertissements à bord", "Meilleures classes Éco"... L'organisme britannique s'appuie sur les avis de près de 21 millions de passagers dans le monde. Pour la sixième fois depuis la création de ce prix en 1999, Qatar Airways a été désignée meilleure compagnie aérienne au monde en 2021 par Skytrax.

En 2019, pour la troisième fois, le site d'avis Tripadvisor a publié un palmarès des meilleures compagnies aériennes du monde à l'occasion de ses Travellers' Choice, des classements fondés sur les évaluations des voyageurs. Cette première édition consacre Singapore Airlines dans le Top 10 général. Parmi les vainqueurs, l'Asie tire son épingle du jeu avec 3 des 10 premières compagnies dans le classement mondial.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'agence de voyages en ligne eDreams a présenté en avril 2021 les compagnies aériennes qui ont réussi à s'adapter pour offrir un service exceptionnel à leurs clients dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Cette étude comprend des informations provenant de plus de 61 000 avis de clients et des données de 667 compagnies aériennes. Dans le haut du classement se trouvent les compagnies aériennes qui ont fourni un service inégalé, non seulement à bord de leurs avions, mais aussi à chaque point de contact avec les clients, se montrant exemplaires pour le remboursement des vols, la fiabilité, la flexibilité des billets, le rapport qualité-prix, l'expérience globale et la sécurité. Qatar Airways occupe la première place du classement eDreams des meilleures compagnies aériennes, suivie par Delta Airlines et All Nippon Airways.