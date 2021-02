Agences de voyage et coronavirus : report des voyages organisés jusqu'à la mi-février, les infos

Vous aviez réservé votre futur séjour dans une agence de voyage ? Suite aux annonces de Jean Castex et notamment de l'interdiction des voyages loisirs hors Union Européenne, les voyages à forfait ne reprendront pas avant la mi-février 2021.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 10h26] Le tourisme sera une nouvelle fois à l'arrêt en France durant tout le mois de février 2021. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, du couvre-feu instauré dans l'Hexagone et dans plusieurs autres pays d'Europe et des nouvelles restrictions de voyages annoncées par Jean Castex, les voyagistes ont suspendu les départs jusqu'à la mi-février.

Depuis le 31 janvier 2021, les voyages hors Union Européenne sont en effet interdits sauf motif impérieux. Pour les voyages en Europe l'entrée en France est possible à condition de justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Enfin, tous les déplacements en provenance et direction des territoires ultra-marins seront également soumis à la production de motifs impérieux. Face à ses nouvelles mesures, les tour-opérateurs annulent une bonne partie des départs proches. Club Med annule sans frais tous les départs jusqu'au 12 Février inclus. "Pour les départs à compter du 13/02, le voyagiste attend de nouvelles décisions." Rapprochez-vous de votre voyagiste afin de connaître les conditions d'annulation et de remboursement de votre séjour à l'étranger.

Les règles ont changé au 15 septembre dernier et le Code du Tourisme s'applique à nouveau. Si les voyagistes pourront toujours proposer des avoirs à leurs clients dont le voyage à forfait est annulé, ils seront désormais en droit de les refuser et d'exiger un remboursement immédiat. Attention toutefois aux conditions de vente des séjours organisés. Si un séjour est maintenu par l'agence car estimé réalisable mais que vous souhaitez vous-même l'annuler, les frais habituels s'appliquent.

L'avoir valable 18 mois vous sera imposé par le voyagiste pour les prestations suivantes, uniquement si elles ont été annulées par le professionnalisé du tourisme jusqu'au 15 septembre 2020 selon les informations de 60 millions de consommateurs :

Les voyages à forfait : les prestations incluant un vol et au moins une nuitée ou les prestations incluant au moins un service de voyage (avion, hôtel...) et des services touristiques (visite guidée, activité sportive...). Les voyages scolaires ou linguistiques sont également concernés par cette mesure.

Les hébergements touristiques : hôtels, locations saisonnières, campings...

La location de voiture

Bonne nouvelle pour les voyageurs, certaines prestations achetées auprès de votre voyagiste ne sont pas concernées par cette mesure et peuvent être remboursées dans les plus brefs délais :