Maggie Desmarais : un face à face avec Norman Thavaud, dont elle se dit victime

Le youtubeur Norman Thavaud a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre, accusé de corruption de mineur mais aussi de viol. Maggie Desmarais, l'une des accusatrices, a été convoquée par la brigade des mineurs pour une confrontation avec le vidéaste.

Connu sous le pseudonyme "Norman fait des vidéos", Norman Thavaud, l'un des pionniers du YouTube français, a été placé en garde à vue pour des soupçons de viol et de corruption de mineur. Il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour ces deux chefs d'accusation, a révélé Libération ce 5 décembre. L'une de ces accusatrices, Maggie Desmarais avait déjà alerté de la situation dès le 8 juillet 2020 via son compte Instagram.

Cette jeune femme québécoise, âgée de 16 ans au moment où elle dit avoir été victime du vidéaste, s'était décrite comme une "fan" du youtubeur à l'époque. Ce dernier, alors âgé de 31 ans aurait, selon sa version, abusé de sa situation pour obtenir "des photos et vidéos à caractère sexuel, envoyées par Snapchat, et exercé une emprise psychologique en 2018". La jeune femme avait décidé de porter plainte à l'été 2020 au Canada pour "leurre d'enfant" et "exploitation sexuelle sur mineur", l'équivalent en France du dépôt de plainte pour corruption de mineur a révélé le média de Montréal, Urbania.

Des photos intimes demandées

Maggie Desmarais, interviewée en avril 2021 par ce même média, a indiqué que le youtubeur était "insistant" avant "de devenir de plus en plus demandant" dans leurs échanges. La situation a duré neuf mois, a ajouté la jeune femme. Urbania a également déclaré avoir obtenu des preuves que le youtubeur a réclamé des photos intimes de Maggie Desmarais, mais que ce dernier en aurait également envoyées. Norman Thavaud avait reconnu au média avoir dialogué avec l'adolescente mais a réfuté les autres accusations.

A la suite d'une enquête de plusieurs mois par la Brigade de protection des mineurs (BPM) en France, la jeune québécoise a été convoquée en France pour une confrontation avec Norman Thavaud, qui devrait avoir lieu ce mardi 6 décembre a ajouté Libération. Le média français a également dévoilé que ce sont cinq "autres potentielles victimes" qui auraient déjà été interrogées par la justice, pour des accusations de viol. La plaignante a confirmé à l'AFP, ce lundi 5 décembre, être en France pour être confrontée à Norman devant les enquêteurs de la BPM ce mardi 6 décembre.