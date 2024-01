Le temps passe plus vite aujourd'hui ! La science explique le phénomène que beaucoup ressentent

Le temps passe-t-il plus vite à mesure que les années passent ? Cette impression s'explique par plusieurs phénomènes, mis en avant par la science.

Qui n'a jamais trouvé le temps long étant enfant ? Les heures interminables à attendre ses parents à la garderie de l'école, les longs mois à patienter pour fêter son prochain anniversaire et ouvrir les cadeaux, ou encore les années à rallonge qui nous séparent du scooter réclamé maintes fois. À l'inverse, le temps semble inexorablement s'accélérer à mesure que les années passent. Une impression d'autant plus forte dans les moments agréables et de bien-être. Un concert semble toujours trop court et la fin des vacances, par exemple, arrive souvent bien trop vite. Alors, comment expliquer cette sensation ?

Premier élément, ce phénomène correspond à une réalité bien décrite désormais : cette impression que le temps passe plus vite aujourd'hui que dans notre enfance n'est pas un fantasme, mais une sensation véritable. A quoi est-elle due ?

La science met en avant ceci : nous avons une vie moins trépidante en prenant de l'âge. Et ce, malgré nous. Dans notre jeunesse, nous vivons une multitude d'évènements nouveaux et marquants qui s'amenuisent années après années. Le fait d'avoir moins d'expériences marquantes pendant plusieurs années biaise notre perception du temps lorsque nous vieillissons, et donc, nous donne l'impression que le temps passe plus vite en prenant de l'âge. D'autant qu'un événement marquant pendant l'enfance prend "beaucoup de place" ou plutôt de temps dans l'ensemble du temps de vie écoulé. Dans cette perspective, le temps vécu est relatif.

Prenons un exemple pour illustrer ce phénomène et le dire plus simplement. Pour un enfant de 5 ans, une année représente 20% de sa vie, dont une quantité impressionnantes de découvertes et de nouvelles expériences. Tout ce qui s'y passe semble bien long au regard de ce qu'il a déjà vécu ! Cette fameuse année ne représente que 2% de la vie d'une personne de 50 ans. Un été fantastique, un voyage sublime ou des vacances à la neige sont pour l'enfant une expérience de vie plus longue que pour un adulte. Les transformations et changements et réformes sont moindres pour un adulte que pour un enfant.

Mais ce n'est pas tout, la notion de temps qui passe est également liée au vieillissement de notre cerveau, au delà même de la théorie des évènements marquants. D'après une étude menée par l'Université Duke en 2019, plus notre cerveau vieillit, moins il réagit de manière efficace. Alors, il traite les informations reçues différemment par rapport à ses plus jeunes années. D'où la tendance des personnes plus âgées à percevoir le temps différemment.

"Le temps de l'esprit est une séquence d'images, c'est à dire de reflets de la nature alimentés par des stimuli provenant des organes sensoriels. La vitesse à laquelle les changements dans les images mentales sont perçus diminue avec l'âge en raison de plusieurs caractéristiques physiques qui changent avec l'âge : la fréquence des saccades, la taille du corps, la dégradation des voies" indique le chercheur Adrian Bejan, dans une étude publiée dans l'European Review .

De facto, il est possible de "piéger" notre cerveau et le stimulant davantage, et à tout âge. Stimuler son cerveau en lui apprenant des nouvelles recettes de cuisine ou en développant de nouvelles compétences comme la pratique d'un sport jusqu'alors inconnu permet de créer de nouveaux souvenirs marquants. Une mécanique qui peut permettre d'étirer le temps et d'avoir l'impression que le temps passe moins vite aujourd'hui.