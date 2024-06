Vous oubliez ce que vous comptiez faire en entrant dans une pièce ? On a enfin l'explication

Une étude explique pourquoi vous oubliez ce que vous étiez venu faire dans une pièce en quelques secondes.

Alors que vous vous apprêtez à quitter votre canapé pour aller chercher les clefs de votre voiture dans l'entrée, vous oubliez soudainement ce que vous venez faire ici. "Qu'est-ce que j'avais en tête pour venir ici ?". Ce sentiment, tout le monde l'a déjà ressenti au moins une fois dans sa vie. Pas d'inquiétude, la maladie d'Alzheimer ne vous guette pas ! Il s'agit même d'un phénomène relativement courant.

En réalité, la mémoire fonctionne dans notre cerveau grâce à un mécanisme complexe. Une étude de 2011 réalisée par Gabriel A. Radvansky s'est notamment penchée sur le sujet. Il a demandé à 55 étudiants de jouer à un jeu de réalité virtuelle, le but étant de transporter un objet d'une pièce à l'autre. Chaque fois qu'une pièce était franchie, une image apparaissait sur leur écran. Les participants devaient cliquer sur "oui" ou "non" pour dire s'il s'agissait, ou non, de l'objet transporté. Les images apparaissaient également lorsque les participants restaient dans la même pièce.

L'étude démontre que les réponses étaient moins précises et plus lentes quand les participants étaient questionnés sur la nature de l'objet quand ils passaient d'une pièce à l'autre. Et ce, même au moment de revenir dans la pièce de départ. Le fait de connaître plusieurs pièces a donc minimisé, voire détruit le souvenir.

C'est ce que l'on appelle, le "Doorway effect". C'est exactement ce qu'il se passe lorsque vous oubliez pourquoi vous êtes venu dans l'entrée de votre maison, par exemple. Et il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle. En effet, cela démontre le bon fonctionnement de votre cerveau. À l'issue de l'étude, les chercheurs ont conclu que le cerveau des participants percevait les portes comme un "point de rupture". Le passage à une autre pièce implique un changement d'environnement à la fois physique et mental. Alors, le cerveau fait face à ce nouvel environnement en vidant sa mémoire pour y stocker de nouvelles données et appréhender ce changement brutal. Si le fait de maintenir son attention malgré les changements de contexte est tout à fait possible, en effet, vous n'oubliez pas tous les jours l'endroit où vous avez déposé vos clefs, cela demande beaucoup plus de concentration. Voilà pourquoi, ces petits oublis du quotidien sont fréquents mais pas inquiétants.