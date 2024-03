Boom des températures, jusqu'à +8°C sur les normales dans de nombreuses villes ce week-end

A l'approche du printemps, les températures commencent à remonter, bien au-delà des normales de saison dans certaines régions de France dans les jours qui viennent.

Alors que la pluie ne cesse de tomber sur une grande partie de la France depuis le mois de janvier, la tendance pourrait lentement s'inverser. Pour cette fin de semaine du 11 mars, La Chaîne météo annonce une amélioration, mais temporaire. Le site météorologique annonce que jeudi sera "la journée la plus agréable de la semaine." Le beau temps devrait régner toute la journée dans une grande partie de la France sauf "entre le nord de la Bretagne et le Cotentin" où des averses sont attendues dans l'après-midi.

Malgré la pluie, les températures seront très douces, comme dans l'ensemble du pays. Néanmoins, comme l'annonce La Chaîne météo, "la perturbation pluvieuse arrivée jeudi soir par la Bretagne gagnera les trois quarts du territoire" ce vendredi. La douceur devrait cependant perdurer dans l'Hexagone et le temps devrait rester sec "près de la Méditerranée".

La Chaîne météo annonce le retour de la douceur et affiche en effet des températures bien en hausse, au-delà des normales de saison. Cette semaine, l'indicateur thermique nationale sera supérieur de 1°C à 5°C aux normales avec un pic à 13,3°C prévu dimanche 17 mars. Lundi 11 et mardi 12, les températures seront douces mais encore dans les normales dans le nord de la France. Météo France annonce 11°C à Paris, Rouen, Limoges, Bourges ou encore Strasbourg ce mardi, là où les normales avoisinent les 12°C/13°C. Elles seront légèrement au dessus à Rennes et à Nantes avec 14°C. Même situation dans le sud avec 17°C à Perpignan et 16°C à Marseille et Toulouse.

A Paris, Brest, Chaumont et Lille les températures dépasseront de 2°C les normales avec 14°C affichés dans ces villes au lieu des 12°C maximum. En revanche, à Rennes, Cherbourg, Reims, Amiens, Rouen ou Auxerre, les 15°C prévus supèrent de 3°C le maximum de la saison. La démarcation est encore plus marquée dans la moitié sud du pays.

Météo France indique que les normales à Lyon sont de 13,8°C mais prévoit 15°C ce mercredi, tout comme à Clermont-Ferrand. Même chose dans l'ouest à Bordeaux où les 17°C prévus surpassent de 2°C les 15,5°C de saison. Le maximum ce mercredi est annoncé à Biarritz avec 20°C, soit 5°C au dessus du maximum fixé à 15,2°C par Météo France. A Toulouse et Tarbes où sont prévus 18°C dépassent de 3°C/4°C les normales.

Prévisions Météo France du jeudi 14 mars 2024 © Météo France

Des températures encore plus élevées sont attendues ce jeudi selon les prévisions Météo France. Dans la moitié nord du pays les températures seront comprises entre 13°C comme à Brest et 20°C comme à Auxerre et Bourges. 18°C sont attendus à Paris, Rouen, Reims, et Tour et 17°C à Strasbourg, Metz, Amiens et Alençon.

Ces températures se situent entre 5°C et 8°C au dessus des normales. Il fera légèrement plus frais sur la façade atlantique avec 14°C à La Rochelle et 16°C à Nantes. Des écarts de température importants sont aussi prévus dans le sud. A Biarritz, 20°C sont de nouveau attendus ce jeudi. Il fera 19°C à Tarbes et Montélimar, 17°C à Toulouse et Gap, 18°C à Lyon. Les écarts se situent entre 2°C et 5°C. Seules les températures des villes de la façade méditerranéenne restent proches des normales avec 15°C à Montpellier et Nice et 16°C à Marseille et Perpignan.