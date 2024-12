Certaines personnes devraient vraiment prendre du magnésium, selon un nutritionniste

Avec le froid, un boost de magnésium peut être une bonne idée. Certaines personnes seraient bien inspirées de s'y mettre, explique un spécialiste.

Il figure parmi les compléments alimentaires les plus vendus en France. Le magnésium est présent dans de nombreux aliments du quotidien, mais il a pourtant franchi un cap dans les officines et parapharmacies avec l'explosion des ventes de ces gélules, censées booster l'organisme et palier certaines carences. Le chiffre d'affaires du marché des compléments alimentaires en France s'élève dorénavant à 2,7 milliards d'euros, et comme les années passées il devrait encore croître dans le futur. Avec le magnésium comme locomotive.

Pourquoi une telle passion ? Le magnésium est un nutriment essentiel pour le corps auquel sont associées de nombreuses vertus. Il améliore le sommeil, réduit la tension artérielle, soulage les maux de tête et les migraines, lutte contre l'anxiété et la dépression, etc. Il semble aussi, pour certains, être un booster. Mais qu'en pensent les spécialistes ? "Comme de nombreuses vitamines et suppléments, certaines utilisations du magnésium sont fortement appuyées par des preuves scientifiques, tandis que d'autres ne le sont pas", tempère le docteur Edward Saltzman, dans un article publié par l'université Tufts. Selon ce nutritionniste, certaines personnes ont tout de même de très bonnes raisons d'en consommer en quantité plus importante, notamment via des compléments alimentaires.

Alors qui en a vraiment besoin ? Les personnes concernées seraient les femmes ménopausées et âgées car "elles présentent un risque plus élevé de développer de l'ostéoporose, une maladie fragilisant les os", précise Edward Saltzman. Le magnésium est, en effet, associé à une meilleure densité minérale osseuse, car il participe à la formation des os par son influence sur le renouvellement osseux. Par ailleurs, la consommation de magnésium est aussi associée à une meilleure de santé musculaire et, par extension, à une diminution du risque de chute et donc de fracture.

Bien que l'apport de magnésium soit recommandé pour certaines personnes, il peut néanmoins passer par autre chose que des compléments alimentaires dans la majorité de la population. Si vous voulez en prendre, pensez aux nombreux aliments qui en contiennent naturellement tels que les fruits à coques, certaines graines comme le sésame, la chia et la citrouille, mais également dans les épinards, le chocolat noir, le riz complet, le thon, et bien d'autres.

Si les compléments alimentaires vous semblent nécessaires, ne vous lancez pas tête baissée. Avec ce genre de produits, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel de santé, d'autant plus lorsqu'une prescription médicale est en cours.