Une célèbre cheffe italienne explique la meilleure façon de couper une pizza

Pour couper sa pizza, plutôt couteau, roulette ou ciseaux ? Une pizzaiola a la réponse.

La pizza est l'un des plats les plus populaires dans le monde. Et comme les Italiens ne se sont pas accordés sur une seule et même recette, il semblait évident que le reste du monde n'y arriverait pas non plus. Aujourd'hui il existe des dizaines de garnitures de pizza ainsi que de nombreuses manières de la faire. Entre Rome et Naples c'est surtout une histoire de pâte mais de nombreux pays ont maintenant leur propre pizza.

Comme pour la recette, la manière de la découper ne fait pas consensus mais ce qu'il y a de bien avec l'humain c'est que quand il aime, il ne compte pas. Si bien qu'aujourd'hui même les ustensiles destinés à couper les pizzas se sont multipliés : couteau classique, roulette à pizza, ciseaux classiques et même ciseaux à pizza, sans compter les machines utilisées par les industriels. Mais y en a-t-il un qui soit meilleur que les autres ?

Pour la cheffe italienne Roberta, la réponse est oui. Sur son compte TikTok suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes elle explique même pourquoi tous ces ustensiles ne se valent pas et à en croire la pizzaiola, véritable star des réseaux sociaux, il n'est pas seulement question de choisir le bon outil mais véritablement de respecter le travail du pizzaiolo.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le couteau à pizza ou roulette à pizza "n'est pas la meilleure option" pour couper une pizza. Selon la cheffe Roberta, "le mouvement de la roue écrase la pâte, ruinant la consistance et l'alvéolage [les espaces vides qui se créent dans la pâte au moment de la cuisson] de notre pizza, détruisant les heures de travail effectuées."

Mais il ne s'agirait pas de son seul défaut, puisque selon l'experte la roulette à pizza "déplace également les ingrédients lors de la coupe" laissant parfois des tranches de pâte complètement dépossédées de leur garniture. La cheffe du restaurant "Aroma Roma" conclut sa vidéo, visionnée plus de 6 millions de fois, en indiquant que "pour conserver la consistance l'alvéolage et la garniture" il fallait "toujours" couper la pizza avec des ciseaux.