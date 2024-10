Voici l'appareil qui consomme le plus même lorsqu'il est éteint selon une étude

Bien que certains appareils ménagers puissent s'eteindre automatiquement, certains peuvent continuer de consommer si vous ne les débranchez pas. Un appareil en particulier s'avère particulièrement énergivore.

C'est un fait plutôt connu aujourd'hui : les appareils éteints peuvent continuer de consommer de l'énergie. C'est pourquoi les constructeurs d'appareils ménagers ou high tech proposent désormais des solutions pour que ces derniers s'éteignent complètement lorsque vous ne les utilisez pas pendant une certaine période. Il existe cependant certains outils et objets qui peuvent représenter une certaine consommation d'électricité, même lorsque vous pensez les avoir éteint.

Le site Infobae a recensé les appareils les plus susceptibles de consommer de l'électricité lorsque vous ne les utilisez pas. Si nous avons déjà évoqué certains d'entre eux sur notre site, l'étude menée par Infobae a surtout servi à mettre en évidence l'appareil qui risque le plus de faire monter votre facture d'électricité à la fin de l'année. Cette consommation, qui concerne donc les objets supposément éteints, est généralement désignée comme "vampirique". Cela peut comprendre de nombreux appareils comme des frigos, un grille-pain, un chargeur, etc...

Mais l'appareil avec le plus de consommation vampirique selon l'étude du site Infobae est plus évolué. Il s'agit de la télévision connectée aussi appelée "smart TV". D'après l'étude, une TV connectée est susceptible de consommer entre 0,5 et 3 watts même lorsqu'elle est éteinte. Pour comparer, cela peut représenter entre 2,5 et 5% de la consommation de cette même TV lorsque vous l'allumez et l'utilisez. La raison est simple : un téléviseur connecté va parfois effectuer quelques opérations lorsqu'il est en veille comme rechercher des mises à jour ou toute autre acte lui demandant de rester connecté à internet.

Vous pouvez vous dire qu'il ne s'agit de pas grand chose, mais il convient d'additionner cette consommation vampirique à toutes les autres de votre domicile. Selon l'étude, les consommations vampiriques de vos appareils éteints - mais non débranchés - peuvent représenter 20% du total de la facture électrique que vous recevez à la fin de l'année.

La méthode la plus simple pour réduire votre consommation électrique est donc de tout simplement débrancher vos appareils électriques lorsque vous ne vous en servez pas. Cela vaut d'autant plus si vous disposez d'appareils "intelligents" ou connectés à internet comme une smart TV ou un autre appareil du quotidien susceptible d'effectuer des tâches en fond lorsque vous ne vous en servez pas.