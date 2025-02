Des scientifiques découvrent une étonnante planète, différente de tout ce qui existe dans notre système solaire

Deux astronomes pensent avoir découvert une nouvelle planète relativement proche de Vénus par sa composition. Elle pourrait, à terme, abriter la vie.

Une nouvelle planète jamais explorée jusqu'alors aurait-elle été découverte ? En effet, une exoplanète gravitant en orbite autour d'une étoile naine rouge à environ 47 années lumière de la Terre a récemment été aperçue. Brumeuse et comparée à une "mini Neptune", elle serait finalement... plus proche de la planète Vénus, dans un format bien plus imposant. Selon Science alert, cette nouvelle planète ferait en réalité partie d'une catégorie appelée les "Super Vénus".

Cette planète jusqu'alors inconnue pourrait abriter des atmosphères riches en hydrogène et en hélium. Des océans pourraient également envelopper sa surface. Elle pourrait aussi faire partie de tout un éco-système de plus de 5 800 exoplanètes réparties dans le système solaire. Si d'autres conditions sont réunies, elle pourrait enfin abriter la vie telle que nous la connaissons sur Terre.

Cette fameuse nouvelle planète, c'est Enaiposha, aussi appelée GJ 214 b, de manière plus barbare. Et si elle fascine tant, c'est également en raison de son atmosphère si épaisse que nous ne pouvons pas y pénétrer facilement, bien au contraire. En revanche, en plus de l'eau, elle pourrait contenir des métaux vaporisés, selon les observations de JWST et Hubble, dans les colonnes de Science alert.

© IA - vue d'artiste

Dernièrement, une étude dirigée par les astronomes Everett Schlawin de l'Université de l'Arizona, et Kazumasa Ohno de l'Observatoire astronomique national du Japon, et publiée sur IOP Science, a mis en lumière un élément tout à fait inattendu en travaillant sur les données de transit d'Enaiposha. Sa composition ressemblerait comme deux gouttes d'eau à l'atmosphère de Vénus. En effet, les deux spécialistes se sont aperçu que la lumière des étoiles voyageant à travers l'atmosphère d'Enaiposha a été altérée par le dioxyde de carbone, à des concentrations similaires à celles du dioxyde de carbone qui représente plus de 96% de l'atmosphère de Vénus.

Attention, "le signal de CO2 détecté était très faible lors de la première étude", tempère Kazumasa Ohno. Les deux astronomes n'ont pas encore le recul nécessaire pour affirmer à 100 leur théorie, mais un scénario selon lequel Enaiposha aurait une atmosphère principalement composée de métaux (à basse altitude) et seulement des quantités minimes d'hydrogène serait privilégié par les deux hommes.

À des altitudes plus élevées, l'atmosphère est constituée d'une brume dense d'aérosols, ainsi que de CO2. Voilà pourquoi, selon eux, elle pourrait bien faire partie de la catégorie des "Super Vénus" : un monde très chaud et étouffé par une atmosphère riche en carbone à travers laquelle il est difficile de voir. Comme il s'agit d'une nouveauté, un suivi approfondi et de nouvelles études seront nécessaires pour percer entièrement le mystère d'Enaiposha.