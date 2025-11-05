Le ministre de l'Éducation recadre l'école catholique sur deux sujets sensibles

Le ministre de l'Éducation a réagi à des propos du secrétaire général de l'enseignement catholique : sa réponse a des airs de recadrage.

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray était auditionné devant la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale mardi 4 octobre. Il a recadré l'Enseignement catholique, suite à des propos récents, en rappelant les principes de laïcité et d'unité de l'école publique.

Le secrétaire général de l'enseignement catholique Guillaume Prévost avait provoqué une vague de critiques suite à ses propos en septembre dernier. En effet, il avait estimé qu'un enseignant pouvait faire "une prière en début de cours pour obtenir le calme dans la classe" selon Le Télégramme. Selon le secrétaire général, les enseignants en "ont parfaitement le droit, parce que c'est leur liberté pédagogique et leur liberté de conscience."

Édouard Geffray a insisté sur l'interdiction de la prière en classe qui est "contraire à la loi" si elle "est imposée". Dans le cas où elle est facultative, "le temps de prière est considéré comme un enseignement religieux et ne peut pas empiéter sur le temps des cours", a affirmé le ministre de l'Éducation. Il ajoute que "lorsque l'État paie un professeur, il le paie pour enseigner. (...) Donc une minute payée par l'État c'est une minute d'enseignement, ça ne sert pas à autre chose."

Affaires de classes et signes ostentatoires © 123rf

Autre propos du secrétaire général sur lesquels est revenu le ministre, l'application du nouveau programme d'éducation à la sexualité. "Un programme, c'est un programme, c'est obligatoire partout. Ce n'est ni discutable, ni négociable, ni amendable. On ne fait pas son marché dans un programme, on ne commence pas à dire je le fais, je ne le fais pas, etc", a rappelé Édouard Geffray.

Le ministre de l'Éducation s'est finalement dit assez confiant pour la mise en œuvre de ce programme et affirme vouloir s'assurer de son application effective "partout". De son côté, Guillaume Prévost avait assuré, lors de sa conférence de presse de rentrée, que l'Enseignement catholique mettrait en œuvre ce programme, mais avait défendu la possibilité d'avoir un "projet de réseau" spécifique sur le sujet.