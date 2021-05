Divorce de Bill Gates : 124 milliards à répartir sans accroc ?

BILL GATES. Après 27 ans de mariage, l'un des couples les plus riches du monde a annoncé leur divorce sur les réseaux sociaux.

Quatrième homme le plus riche du monde, Bill Gates, fondateur de Microsoft, a annoncé son divorce dans un communiqué commun avec Melinda Gates, sa future ex-femme. Après 27 ans de mariage et à peu près 20 ans de travail en commun, le couple n'a pas vraiment donné les raisons de ce divorce. Ils ont notamment demandé au public de donner à leur famille " l'espace et l'intimité " nécessaires pour pouvoir " commencer à nous adapter à cette nouvelle vie ".



La famille Gates, qui a trois enfants, ont annoncé qu'ils continueraient à " travailler ensemble au sein de leur fondation ", la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies. Avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars (102 milliards d'euros) selon Forbes, la "répartition" devrait se faire sans accroc même si les deux n'ont pas de "contrat de mariage". La fondation, commune aux deux est considérée comme la plus grande fondation privée au monde. Elle aurait dépensé quelque 53 milliards de dollars en vingt ans, et emploie près de 1 600 personnes, selon son site officiel. Pour leurs enfants, Bill et Melinda Gates avaient déjà indiqué il y a quelques temps que qu'ils n'hériteront pas de la grande majorité de la fortune de leurs parents. Le fondateur de Microsoft a assuré qu'il ne laisserait "que" 10 millions de dollars à chacun de ses enfants, donnant le reste à des associations". En 2010, les époux Gates et Warren Buffett avaient créé Giving Pledge, une organisation à laquelle 40 personnalités, parmi les plus riches des Etats-Unis, avaient adhéré. Elles s'étaient engagées à reverser au moins la moitié de leur fortune à des oeuvres philanthropiques, soit environ 600 milliards de dollars.

Melinda Gates est née dans une famille de la classe moyenne américaine, son père étant ingénieur informatique et sa mère, femme au foyer. Melinda Gates obtient une licence dans l'informatique associée avec les sciences économiques au sein de la prestigieuse université Duke. Elle poursuit ses études jusqu'à l'obtention d'un MBA au sein de la Fuqua School of Business de Duke. Elle démarra sa carrière professionnelle chez Microsoft après un stage chez IBM et fera la connaissance du PDG de l'entreprise, un certain... Bill Gates, qui deviendra son époux en 1994 après plusieurs années de relation. C'est en 1996 que Melinda Gates décide de quitter le navire Microsoft pour se consacrer à sa famille et c'est seulement en 1999 que le couple fusionne plusieurs fondations afin de créer la fondation Bill et Melinda Gates.

Selon le dernier classement de Forbes, Bill Gates est le quatrième homme le plus riche du monde avec une fortune estimée a 124 millions de dollars. Dans cette fortune, la fondation créée avec sa femme prend une place importante puisque cette dernière vaudrait 40 milliards de dollars (33 milliards d'euros) et est considérée comme la fondation privée la plus importante au monde. Parmi les biens, , figurent une maison face à un lac près de Seattle, estimée à 125 millions de dollars, une villa à 43 millions de dollars à Del Mar, en Californie, un ranch à 59 millions de dollars dans l'État de Floride, une autre maison dans le Wyoming, plusieurs jets privés et une collection d'oeuvres d'art, incluant un Codex Leicester de Leonard de Vinci, à 30 millions de dollars.

À l'heure actuelle, on ne le sait pas, les anciens conjoints souhaitant garder le secret en expliquant qu'ils ne pouvaient plus continuer en tant que couple. Ces derniers ont prié le public de donner à leur famille "l'espace et l'intimité" nécessaires pour pouvoir "commencer à nous adapter à cette nouvelle vie". "Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage."

Biographie courte de Bill Gates - William Henry Gates III, plus connu sous le nom de Bill Gates, est un informaticien et chef d'entreprise américain. Il est le fondateur de Microsoft.

Né en 1955 à Seattle, il est le fils d'un père avocat et d'une mère professeur et présidente de direction dans le domaine des entreprises et des banques. Bill Gates a très tôt des accointances avec l'informatique. Il conçoit très jeune son premier programme nommé tic-tac-toe. Dès l'âge de 13 ans, des sociétés font appel à ses talents et à celui de ses amis, du groupe " Lakeside Programmers ", pour enrichir des systèmes et des applications informatiques.

C'est en 1973, à l'université d'Harvard, qu'il fait la connaissance de Steve Ballmer futur PDG de Microsoft, société fondée en 1975 avec Paul Allen. L'entreprise développe en 1980 un système d'exploitation avec IBM, puis en 1981, elle le commercialise avec la société SCP, tout en gardant l'exclusivité sur le produit. C'est ainsi que Bill Gates commence à bâtir sa fortune. Il crée toute une gamme bureautique d'utilitaires et de jeux dont les versions évoluent d'année en année. Microsoft entre en bourse en 1986 et, dès 1996, Bill Gates est considéré comme la première fortune mondiale.



À partir de 2008, il consacre la majeure partie de son temps à ses oeuvres caritatives de la Fondation Gates, créée en 2000 avec sa femme Melinda Gates, à laquelle il est marié depuis 1994. Cette structure a pour mission d'offrir à la planète des innovations dans le domaine de la santé et dans l'accès à la connaissance.

En mars 2015, le magazine Forbes le désigne comme l'homme le plus riche du monde avec une fortune personnelle de 79,2 milliards de dollars.

