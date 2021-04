Mort de Bernard Madoff : une fin de vie de "star" en prison

L'homme d'affaires Robert Madoff, connu pour avoir mené une escroquerie évaluée à 65 milliards d'euros, est mort à 82 ans, ce mercredi dans une prison fédérale de Caroline du Nord.

Bernard Madoff est décédé ce mercredi 14 avril dans sa cellule de la prison fédérale Butner, en Caroline du Nord, a appris l'agence Associated Press. Il avait 82 ans, et une peine d'encore 140 ans de prison à purger. L'homme d'affaires new-yorkais n'était autre que l'auteur d'une des plus importantes escroqueries de l'histoire des Etats-Unis. Ses activités frauduleuses ont été révélées au grand jour en 2008 lors de la crise financière. Arrêté par le FBI, l'investisseur de Wall Street a été condamné en juin 2009 à 150 ans de prison après avoir plaidé coupable pour onze chefs d'accusation dont la fraude et le blanchiment d'argent.

Sa combine de type "pyramide Ponzi" et mise en place dans le début des années 1990 lui a permis d'escroquer des milliers de clients pour un montant total estimé à 65 milliards de dollars, à travers 136 pays, selon l'auteur de la fraude. L'investisseur se servait des fonds de ses nouveaux clients pour rembourser et rémunérer les anciens contributeurs grâce à une fausse banque d'affaire. La fraude financière s'est écroulée avec la crise financière de 2008. Lorsque les clients ont souhaité retirer leurs fonds, Bernard Madoff ne disposait plus des sommes à rembourser.

La prison n'avait pas privé le magnat de Wall Street du sens des affaires. En 2017, Steve Fishman, un journaliste américain, racontait dans son enquête radio "Ponzi Supernova" que Bernard Madoff était à la tête d'un monopole du chocolat chaud au sein de la prison fédérale. "A un moment, il s'est accaparé le chocolat chaud circulant en prison. Il a acheté tous les paquets de la marque Swiss Miss à l'intendant et les a revendus plus cher dans la cour de la prison. Il a fait en sorte que si vous en vouliez, vous étiez obligé de passer par Bernie. [...] Il a volé plus d'argent que quiconque dans l'histoire, et pour les autres voleurs, ça fait de lui un héros", disait-il.