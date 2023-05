Elisabeth Borne : qui pourrait la remplacer à Matignon ?

Elisabeth Borne devrait rester à la tête du gouvernement jusqu'à l'été, mais après ? Alors que des rumeurs de remaniement circulent, quelques noms sont déjà évoqués pour peut-être remplacer la Première ministre.

Et si le séjour d'Elisabeth Borne à Matignon touchait bientôt à sa fin ? La question émerge dans certains esprits alors que les signes d'agacement du président de la République au sujet de sa Première ministre semblent plus nombreux ces dernières semaines. Dernier différend en date : le discours de la cheffe du gouvernement sur le RN "héritier de Pétain" au micro de Radio J, le dimanche 28 mai. Cette sortie aux airs de "jugement mor[al]" a poussé Emmanuel Macron à recadrer sa Première ministre le 30 mai lors de la réunion gouvernemental hebdomadaire.

Si l'Elysée et le chef de l'Etat assurent qu'aucun règlement de comptes ne se tient lors des conseils de ministres, les indiscrétions des membres du gouvernement qui ont assisté à la scène évoquent bien un "scud" ou encore une humiliation auprès du Parisien. Elisabeth Borne, elle, s'est gardée de tout commentaire. Emmanuel Macron a beau renouvelé régulièrement et publiquement sa confiance en la cheffe du gouvernement - il l'a refait le 31 mai, depuis Bratislava en Slovaquie, au lendemain du fameux recadrage -, leur relation professionnelle ne semble pas au beau fixe. Des désaccords qui pourraient précipiter le départ d'Elisabeth Borne ?

Elisabeth Borne remplacée en tant que Première ministre à l'été 2023 ?

Membre du gouvernement depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne est sûre de rester à Matignon encore quelques semaines. La sexagénaire est chargée de la feuille de route des "100 jours d'apaisement" qui doivent permettre de faire redescendre la pression et d'avancer sur des grands chantiers, dont l'industrie et l'écologie, après la crise de la réforme des retraites. L'échéance de ce plan de trois mois est fixée au 14-Juillet, jour de fête nationale durant lequel la Première ministre devra faire le bilan de sa première (et seule ?) année à Matignon.

La femme politique, souvent jugée trop technocrate, ne brillait pas par sa popularité avant sa nomination et les recours multipliés au 49.3 comme la défense acharnée de la réforme des retraites n'ont pas aidé : 62% des Français disent vouloir d'un autre Premier ministre selon un sondage Odoxa-Blackbone pour Le Figaro publié le 12 mai 2023. Avec encore quatre ans de mandat devant lui, Emmanuel Macron pourrait vouloir donner une nouvelle dynamique à son quinquennat avec un nouveau bras droit. Un changement qui pourrait intervenir après la pause estivale mais avant la fin de l'année selon plusieurs hypothèses, peut-être lors des élections sénatoriales de fin septembre ?

Qui pourrait prendre la relève d'Elisabeth Borne à Matignon ?

Le remplacement d'Elisabeth Borne n'est pas encore confirmé, mais en coulisses des noms de potentiels successeurs circuleraient déjà selon l'Express. La facilité pousse à imaginer certains des ministres forts du gouvernement s'installer à Matignon à l'instar de Bruno Le Maire ou de Gérald Darmanin. Le premier s'est amarré à Bercy et ne semble pas vouloir changer de portefeuille, mais renoncerait-il à une nomination à la tête du gouvernement ? Le ministre de l'Economie ne répondrait toutefois pas au profil de simple exécutant recherché par le chef de l'Etat à Matignon. Aussi, il nourrirait des ambitions plus importantes en vue de 2027 en tant que parfait héritié du macronisme. Quant au ministre de l'Intérieur, il aurait l'avantage d'étendre la majorité présidentielle vers la droite, peut-être trop. Gérald Darmanin reste l'une des personnalités les plus clivantes de gouvernement et se traîne des projets de loi encombrant comme la loi immigration ou encore son ancienne opposition au mariage pour tous.

Parmi les ministres possiblement en course, Sébastien Lecornu pourrait aussi avoir sa chance. Passé de secrétaire d'Etat à ministre de la Défense, l'homme a gravi les échelons en évitant les scandales, en restant plutôt anonyme et serait apprécié d'Emmanuel Macron. Sur le papier le ministre rempli de nombreux critères qui pourraient en faire l'exécutant de Matignon sans effacer l'Elysée. Reste que peu de personnes semblent croire en cette nomination.

D'autres noms sont évoqués d'après les indiscrétions de l'Express dont certains qui étaient déjà en lice lors du précédent remaniement, à commencer par Julien Denormandie. L'ancien ministre de l'Agriculture qui n'est pas sans rappeler Emmanuel macron à ses débuts a quitté la politique mais n'exclut pas son retour, à condition que celui-ci se fasse à un poste de poids. Seul son âge et son manque d'expérience seraient des freins pour certains macronistes. Catherine Vautrin est aussi citée, l'ancienne ministre de Jacques Chirac avait quasiment été nommée en 2022 avant que le choix ne porte finalement sur l'actuelle cheffe du gouvernement. Les qualités et les inconvénients de la politique LR sont les mêmes, mais la nommer après Elisabeth Borne pourrait donner l'impression d'avoir fait une erreur la première fois.

Deux derniers noms figurent dans la liste d'hypothèses : ceux de Richard Ferrand et de Gérard Larcher. Le premier, s'il ne siège plus parmi les élus après sa défaite aux législatives de 2022, reste un fervent défenseur et un proche d'Emmanuel Macron et se serait dit prêt à revenir auprès du chef de l'Etat. Le second, actuel président LR du Sénat, pourrait entériner une coalition entre la majorité et la droite, c'est d'ailleurs seulement à cette condition que le sénateur accepterait de travailler avec le chef de l'Etat qu'il ne porte pas particulièrement dans son cœur. Si cette dernière hypothèse est souvent citée, elle semble aussi très peu probable.