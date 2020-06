Marsha P. Johnson : pourquoi elle est considérée comme pionnière des droits LGBT

Marsha P. Johnson est à l'honneur ce mardi dans le Doodle de Google. Cette femme transgenre est une figure de la lutte aux Etats-Unis pour les droits des personnes LGBT.

En ce Mois des fiertés aux Etats-Unis ("Pride month"), Google a décidé de rendre hommage à Marsha P. Johnson. Largement reconnue comme une icône de la lutte pour les droits LGBTQ+, cette femme née Malcolm Michaels Jr. le 24 août 1945 dans le New Jersey reste l'une des instigatrices des émeutes de Stonewall, considérées comme le premier soulevement populaire - et violent - pour la liberté et les droits des personnes gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres. Tout au long de sa vie, Marsha P. Johnson ne cessera sa lutte. Après cette série de manifestations en 1969 à New York contre une police répressive envers sa communauté, elle fonde avec Sylvia Rivera la Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR).

Avec sa collègue, elle participera à des actions directes, à des marches... Elles participeront également à aider les jeunes de leur communauté en difficulté, notamment celles et ceux vivant sur les docks en leur apportant vêtements et nourriture. Marsha P. Johnson décède en 1992, son corps est retrouvé dans l'Hudson River en marge d'une marche des fiertés à New York. Considéré par la police comme un suicide, sa mort est remise en cause par ses proches qui assurent alors qu'elle n'a jamais été suicidaire. L'enquête a d'ailleurs été rouverte par la police new-yorkaise en 2012.

La ville américaine lui rend hommage en 2019 lorsque le maire, Bill de Blasio, annonce son intention d'ériger des statues de Johnson et Rivera à Greenwich Village, le quartier où elles vivaient. Ce seront d'ailleurs parmi les premiers monuments au monde en l'honneur des personnes transgenres. En France, Marsha P. Johnson a été célébrée par la ville de Metz, qui a renommé un square à son nom en février 2020.