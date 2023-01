Annette Zelman : comment elle a été arrêtée par la Gestapo

Diffusé ce soir sur France 2, le téléfilm "L'Histoire d'Annette Zelman" est l'histoire vraie d'une étudiante juive dénoncée par le père de son petit ami, avant d'être arrêtée par la Gestapo.

[Mis à jour le 25 janvier à 19h51]Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, Annette Zelman rencontre Jean Jausion, tous les deux la vingtaine. Alors qu'elle est étudiante aux Beaux-Arts, et follement amoureuse de lui, tous deux envisagent de se marier. Pourtant, les parents de Jean s'opposent à l'union des deux tourtereaux. En effet, Annette est juive.

Les parents de Jean mettent donc en garde leur fils et lui ordonnent de quitter l'étudiante, ce que le jeune homme va refuser, tout aussi amoureux. C'est finalement le père de Jean, le docteur Hubert Jausion, qui va dénoncer Annette à la Gestapo, la police politique de l'État nazi. D'abord détenue au dépôt de la préfecture de police de Paris, jusqu'au 10 juin 1942, puis au camp des Tourelles, douze jours plus tard, Annette va être déportée dans le camp d'Auschwitz et va y mourir.

Un film inspiré d'un livre

À l'occasion de la journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah, France 2 a donc décidé de diffuser L'Histoire d'Annette Zelman, une histoire vraie racontée dans le livre Dénoncer les Juifs sous l'Occupation de Laurent Joly. Le téléfilm, réalisé en 2022 par Philippe Le Guay sur un scénario d'Emmanuel Salinger, rassemble à l'écran un très beau casting, avec Vassili Schneider, Ilona Bachelier, l'ex-première dame Julie Gayet, Laurent Lucas, François Creton, Guilaine Londez.

Désireux de transmettre, Vassili Schneider, qui joue Jean, a expliqué à Allo Ciné : "En tournant, je me disais que le film permettrait ensuite aux gens de mon âge ainsi qu'aux générations d'après de voir ce que cette époque était. Même s'il y a eu beaucoup de films sur la guerre, tous sont différents. Celui-là a la particularité de montrer deux personnes ordinaires qui refusent de subir l'Occupation en France."